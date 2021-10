Laura Kuenssburg SONDAGE : Qui devrait remplacer l’actuelle rédactrice politique de la BBC ? | Politique | Nouvelles

Mme Kuenssberg est en pourparlers pour devenir présentatrice de l’émission Today de Radio 4 après une carrière réussie avec BBC News. En 2015, Mme Kuenssberg a été la première femme à être nommée rédactrice politique de la BBC et a depuis dirigé la couverture télévisée du Brexit.

Le rédacteur en chef de BBC World News North America, Jon Sopel, est apparemment le favori pour remplacer Mme Kuenssberg.

M. Sopel a rejoint la BBC en 1983 et occupait auparavant le poste de correspondant politique en chef pour BBC News ainsi que d’animateur de l’émission « Politics Show » sur BBC One.

L’année dernière, il a couvert l’élection présidentielle aux États-Unis pour BBC World News, mais a annoncé son retour au Royaume-Uni il y a quelques jours à peine.

M. Sopel insiste sur le fait qu’il rentre chez lui pour écrire un livre, mais d’autres soupçonnent qu’il remplacera Mme Kuenssberg.

Le rédacteur en chef de Politico, Alex Wickham, a déclaré: « Il a certainement le sérieux et est l’un des rares journalistes célèbres qui pourraient voler et faire parler les gens. »

La BBC est fondée sur des principes d’impartialité, et bien que Mme Kuenssberg ait été critiquée pour ses reportages biaisés pendant son mandat de rédactrice politique, M. Sopel est réputé pour avoir exprimé son opinion à l’antenne et pourrait être un pas de trop pour les téléspectateurs de la BBC, ont déclaré des initiés. .

L’actuelle rédactrice politique adjointe de BBC News, Vicki Young, est une autre favorite à prendre la relève, possédant des années d’expérience dans les cercles de Westminster et un record d’impartialité totale.

Mme Young est considérée comme « la paire de mains sûre que recherche le nouveau directeur général de la BBC, Tim Davie », selon Politico.

James Landale, correspondant diplomatique de BBC News, pourrait être candidat à la première place après qu’il a été largement rapporté qu’il avait perdu le poste au profit de Mme Kuenssburg la dernière fois.

Il occupait auparavant le poste de rédacteur politique adjoint en 2009 et a rejeté l’offre du Premier ministre Theresa May de devenir le huitième directeur des communications de Downing Street en 2017.

En dehors de la BBC, la rédactrice politique de Sky News, Beth Rigby, est l’une des journalistes les plus expérimentées du pays et pourrait être sur la carte pour une offre d’emploi à la BBC.

Parmi les autres candidats figurent Amol Rajan de One Show, le podcasteur politique de la BBC Adam Fleming, le présentateur de Any Questions Chris Mason et Nick Watt de Newsnight.

