Laura Loomer abandonnée par un processeur de paiement favorisé par GOP ⋆ .

«Stripe était mon dernier recours», se plaignit Laura Loomer. «J’ai été banni à peu près partout ailleurs.» Malheureusement pour l’espoir du Congrès, le processeur de paiement l’a désormais également bannie, en tant que «risque de haut niveau».

Loomer, qui se présente pour représenter le 21e district du Congrès de Floride à la Chambre des États-Unis en 2022, s’est plainte dans plusieurs messages sur sa chaîne Telegram, où elle est maintenant reléguée depuis son interdiction des principaux sites de médias sociaux.

Je viens de rentrer dans ma chambre d’hôtel à Tallahassee après avoir prononcé un discours sur la censure des grandes technologies… pour découvrir que j’ai été banni de Stripe, le processeur de paiement.

Elle a en outre affirmé qu’il s’agissait de représailles pour avoir suggéré que la Floride devrait adopter une loi punissant les processeurs de paiement pour avoir interdit aux utilisateurs de leurs services, et a déclaré Stripe des «tyrans de la technologie» et «un groupe de nazis» pour l’avoir interdite pendant la Pâque.

Son Telegram et son site Loomered portaient des copies de l’avis qu’elle a reçu, dans lequel Stripe explique, et l’invite à faire appel si elle pense qu’ils ont fait une erreur ou si elle a supprimé le contenu qui enfreint leurs règles.

Je vous écris pour vous informer que nous ne sommes plus en mesure d’accepter les paiements pour The Loomer Project après 2021-04-12. Après un examen récent de votre site Web et des informations de votre compte, nous avons constaté que votre entreprise présente un niveau de risque plus élevé que celui avec lequel nous sommes en mesure de travailler. Plus précisément, votre entreprise est en violation de notre Contrat de services Stripe, section A.7.b (Activités et activités restreintes »).

«Au moins, il y a Bitcoin!» Loomer s’est rallié, publiant des liens pour les dons par monnaie numérique.

Loomer fait partie de la longue liste de personnalités de droite qui se sont vu interdire Facebook, Twitter et d’autres sites de médias sociaux, ainsi que les processeurs de paiement, les hébergeurs Web et d’autres entreprises, par la désinformation et / ou la haine répétées et persistantes. parole.