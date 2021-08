Laura Loomer condamnée à payer 120 000 $ des factures juridiques du CAIR ⋆ 10z viral

Un juge fédéral de Floride a ordonné à un théoricien du complot d’extrême droite Laura Loomer et sa société Illoominate Media pour payer à un groupe musulman de défense des droits civiques près de 125 000 $ en honoraires d’avocat et frais découlant d’un procès affirmant que le groupe s’était entendu avec Twitter pour la faire bannir de la plate-forme de médias sociaux.

Après avoir été suspendue définitivement de Twitter en 2018 en raison d’années de messages anti-musulmans, Loomer a poursuivi le chapitre de Floride du Conseil des relations américano-islamiques (CAIR), affirmant que le groupe avait violé ses droits au titre du premier amendement en conspirant avec la plate-forme de médias sociaux. faire taire ses opinions. Loomer a également allégué que la conduite du groupe constituait une ingérence délictuelle dans les relations commerciales en raison d’une “attente raisonnable de gain économique sous la forme de revenus qu’ils obtiendraient de l’utilisation de Twitter par Mme Loomer”.

Avant que l’affaire ne soit classée par le tribunal de district, le CAIR a fait une offre écrite de jugement à Loomer, mais le tribunal a déclaré qu’il n’y avait “aucune preuve devant le tribunal que les plaignants ont accepté cette offre”. Voici ce que la loi de Floride a à dire sur une « offre de jugement » qui n’est pas acceptée :

768.79 Offre de jugement et demande de jugement

(1) Dans toute action civile en dommages-intérêts intentée devant les tribunaux de cet État, si un défendeur dépose une offre de jugement qui n’est pas acceptée par le demandeur dans les 30 jours, le défendeur a le droit de recouvrer les frais raisonnables et les honoraires d’avocat engagés par elle ou lui ou au nom du défendeur en vertu d’une police d’assurance responsabilité ou d’un autre contrat à compter de la date de dépôt de l’offre si le jugement est un jugement de non-responsabilité ou le jugement obtenu par le demandeur est au moins 25 pour cent inférieur à cette offre , et le tribunal compense ces frais et honoraires d’avocat avec la sentence. Lorsque ces frais et honoraires d’avocat totalisent plus que le jugement, le tribunal prononce un jugement en faveur du défendeur contre le demandeur pour le montant des frais et honoraires, moins le montant de l’indemnité du demandeur. Si un demandeur dépose une demande de jugement qui n’est pas acceptée par le défendeur dans les 30 jours et que le demandeur récupère un jugement d’un montant au moins 25 pour cent supérieur à l’offre, il ou elle aura le droit de recouvrer les frais raisonnables et les honoraires d’avocat encourus à compter de la date du dépôt de la demande. En cas de rejet, ni l’offre ni la demande ne sont recevables dans les litiges ultérieurs, sauf à poursuivre les peines du présent article.

(2) La présentation d’une offre de règlement qui n’est pas acceptée n’empêche pas la présentation d’une offre ultérieure. Une offre doit :

(a) Être par écrit et déclarer qu’il est fait conformément au présent article.

(b) Nommez la partie qui l’a fait et la partie à qui elle est faite.

(c) Indiquer avec précision le montant offert pour régler une demande de dommages-intérêts punitifs, le cas échéant.

(d) Indiquez son montant total.

[…]

(a) Si un défendeur signifie une offre qui n’est pas acceptée par le demandeur, et si le jugement obtenu par le demandeur est inférieur d’au moins 25 pour cent au montant de l’offre, le défendeur se verra accorder des frais raisonnables, y compris les frais d’enquête, et les honoraires d’avocat, calculés conformément aux directives promulguées par la Cour suprême, encourus à compter de la date à laquelle l’offre a été signifiée, et le tribunal compense ces coûts en honoraires d’avocat avec la sentence. Lorsque ces frais et honoraires d’avocat totalisent plus que le montant du jugement, le tribunal prononce un jugement en faveur du défendeur contre le demandeur pour le montant des frais et honoraires, moins le montant de la sentence adjugée au demandeur.