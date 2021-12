Laura Monks et Tom Lewis promus coprésidents chez Decca

Universal Music UK a annoncé les promotions de Tom Lewis et Laura Monks en tant que co-présidents du groupe Decca Records.

Tom Lewis et Laura Monks ont dirigé Decca Records, en tant que co-MD, au cours des 19 derniers mois. Au cours de cette période de grand succès, le label a élargi sa production créative, notamment le succès décisif de Jacob Collier, qui a marqué l’histoire des Grammy en devenant le seul artiste de l’histoire de la série à remporter un prix pour chacun de ses quatre premiers albums, et l’émergence du norvégien l’auteur-compositeur-interprète Aurora dont le single à succès Runaway fait des vagues à travers le monde.

Decca Records a continué à exceller dans le classique, le jazz, les bandes originales et les genres contemporains pour adultes, jouant un rôle central dans le succès continu d’artistes tels que Gregory Porter, Ludovico Einaudi, le violoncelliste Sheku Kanneh-Mason et Andrea Bocelli, y compris sa musique record. Concert For Hope du Duomo à Milan pendant le confinement mondial de 2020.

« Laura et Tom sont des leaders exceptionnels »

David Joseph, président-directeur général d’Universal Music UK, a déclaré : « Laura et Tom sont des leaders exceptionnels qui se complètent brillamment. Ils sont parfaitement placés pour diriger le label légendaire dans ce nouveau chapitre passionnant avec à la fois leur vision créative et leur intrépidité à faire les choses différemment. »

Laura Monks a noté : « Decca a eu une histoire si riche et il y a une chose qui a toujours été fondamentale pour le succès du label : une véritable passion pour la musique sans frontières qui peut se connecter profondément avec un public international. Je me sens incroyablement honoré de diriger les prochaines aventures de ce label avec Tom, surtout sachant que l’opportunité de découverte et d’innovation à l’échelle mondiale pour nos artistes est désormais presque illimitée.

Tom Lewis a ajouté : « J’ai été obsédé par les disques toute ma vie. L’adolescent moi n’aurait jamais cru qu’un jour, j’aurais l’opportunité de diriger l’un des labels les plus légendaires de l’histoire de l’enregistrement. Laura et moi avons la chance de travailler aux côtés d’une équipe aussi ambitieuse et entrepreneuriale. Et nous avons des projets tellement excitants pour le prochain chapitre de l’histoire déjà extraordinaire de ce label.

Laura Monks a rejoint Decca Records il y a près de 10 ans et a précédemment occupé des postes numériques, commerciaux et marketing au sein du label avant de devenir directrice générale en 2018.

Tom Lewis a rejoint Decca il y a 19 ans en tant que responsable de label pour la division jazz avant de rejoindre A&R et de devenir plus tard vice-président de Decca, A&R et stratégie artistique. Il a remporté le prix A&R de l’année pour adultes contemporains de MBW à deux reprises, en 2017 et 2019.

Decca Records est l’une des maisons de disques les plus emblématiques au monde

Decca Records est l’une des maisons de disques les plus emblématiques au monde et la plus ancienne maison de disques du Royaume-Uni. Depuis la création du label en 1929, Decca est passé d’une entreprise britannique prospère à une puissance internationale à part entière, abritant d’innombrables musiciens légendaires. L’histoire du label touche à tous les aspects de la musique moderne, à la fois pop et classique : des débuts de l’enregistrement sonore, en passant par Bing Crosby, Dame Vera Lynn, The Rolling Stones, David Bowie, Luciano Pavarotti et The Three Tenors, jusqu’au sommet des charts d’aujourd’hui. des superstars dont Andrea Bocelli, Ludovico Einaudi et Sheku Kanneh-Mason.

