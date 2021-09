Laura Murphy, la femme qui surveille Facebook pour l’empêcher d’être raciste

Nouvelles connexes

La société exige de plus en plus que les grandes entreprises aient une responsabilité sociale. En raison de son poids économique et de son influence sociale, elle souhaite que ses politiques internes, ses services et ses produits visent le respect et la promotion des droits civiques de l’ensemble de la population. Pour cette raison, il devient populaire pour eux d’embaucher des militants bien connus pour les aider à modifier et à améliorer leurs politiques. Sans aucun doute, le pionnier des appels « Vérifications des droits civiques des entreprises » est Laura Murphy, qui a déjà travaillé pour Airbnb et Facebook.

Laura Murphy a plus de 35 ans d’expérience au sein du gouvernement et du droit et a été directrice du Bureau législatif de la Union américaine des libertés civiles (ACLU) à Washington DC. Il a joué un rôle important dans l’élaboration et l’approbation de lois influentes sur les droits de l’homme et les libertés civiles telles que le Fair Sentencing Act de 2010 et le US Liberty Act, comme indiqué sur son site Web.

Cependant, ces dernières années, elle a concentré ses efforts sur le travail avec des entreprises du secteur privé, parmi lesquelles se distingue Facebook. L’entreprise de Mark Zuckerberg, qui contrôle certains des plus grands réseaux sociaux au monde (comme Instagram, plus, bien sûr, Facebook), a embauché Murphy en 2018 pour un audit. L’expert en droits civiques devait détecter la discrimination de la part de l’entreprise et aider à la résoudre, en se concentrant particulièrement sur « problèmes liés à la modération de votre contenu », tel que rapporté par Bloomberg.

La décision de l’embaucher a été prise après avoir reçu de nombreuses critiques sur les préjugés qui règnent sur le réseau social. Par exemple, la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) a critiqué un violation de la collecte de données affectant 87 millions d’utilisateurs de Facebook et cela a eu un impact sur les utilisateurs afro-américains de la plateforme.

De plus, en mars de la même année, le New York Times a rapporté que la « National Fair Housing Alliance et des groupes affiliés à New York, San Antonio et Miami » avaient poursuivi Facebook devant le tribunal de district américain de Manhattan, alléguant que « la plate-forme publicitaire de Facebook continue permettre aux propriétaires et aux agents immobiliers de exclure les familles avec enfants, femmes et autres à la réception des annonces de location et de vente de maisons”.

Instagram n’était pas non plus exempt de préjugés. Selon les chercheurs, dans les informations recueillies par Nbcnews, les profils de ce réseau social dont l’activité suggérait qu’ils étaient noirs, avaient un 50% plus susceptible d’être désactivé par le système automatiquement leurs comptes que ceux dont l’activité indiquait qu’ils étaient blancs.

Canulars et discours de haine

Murphy avait déjà de l’expérience dans ce domaine, par exemple il avait travaillé avec la société de location de vacances Airbnb, avec des résultats prometteurs. Ainsi, il a eu accès aux règles et données de l’entreprise et a favorisé des rencontres entre des groupes d’activistes et des dirigeants de Facebook pour débattre des mesures à mettre en œuvre.

Ils ont également discuté des questions liées à liberté d’expression et discours de haine, un débat qui s’est intensifié lors des élections présidentielles américaines. Pendant ce temps, de nombreux militants ont critiqué l’utilisation de l’ancien président Donald Trump, affirmant qu’il déformait les informations et promouvait des canulars.

Enfin, Murphy a publié le rapport d’audit final en juillet 2020, exhortant modifier la position de “non-intervention” de Donald Trump. De son côté, Facebook n’a apporté aucun changement à cet égard jusqu’en janvier 2021, date à laquelle il a bloqué son compte après l’assaut du Capitole.

Dans son rapport, Murphy a analysé l’activité liée aux élections américaines sur le réseau social, les pratiques publicitaires, ainsi que le modèle d’algorithme qui « perpétue la disparité de genre ou de race existante ». À partir de là, Facebook a élaboré de nouvelles règles pour la plate-forme afin d’essayer de mettre fin une fois pour toutes aux préjugés sur Internet. De son côté, Laura Murphy poursuit son travail de défense des droits civiques et de plus en plus d’entreprises font appel à ses services pour tenter de mettre fin au fléau du racisme aux Etats-Unis.

Suivez les sujets qui vous intéressent