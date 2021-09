Laura N est recherchée dans 195 pays Son avocat réagit !

in

Laura N : l’avocate réagit au carton rouge pour la localiser

Il a été récemment révélé que le Interpol a délivré un carton rouge pour localiser Laura N et aussi et même son avocat ont réagi à cette situation qui a tant sonné ces dernières semaines au sein des réseaux sociaux.

Tout semble indiquer que Laura ‘N’ est déjà mondialement recherché après la demande du FGR et elle demande de faire face à son processus en toute liberté.

Il y a quelques jours, le bureau du procureur général (FGR) a demandé à l’Organisation internationale de police criminelle d’émettre un jeton rouge pour retrouver le sort de la présentatrice Laura ‘N’.

Mais maintenant, des responsables du gouvernement fédéral ont révélé que le dossier avait déjà été tourné il y a quelques jours après cette demande, donc Laura ‘N’ est déjà recherchée dans un total de 195 pays qui composent l’organisation, en fait, l’avocat de Laura ‘N’ a réagi et fait remarquer qu’ils n’en sont pas conscients.

Nous n’avons pas été informés qu’un jeton rouge a été émis contre Laura ‘N’ », a-t-il déclaré, bien que cela ne signifie pas qu’il n’est pas retourné.

Alors que par rapport à cette recherche d’être arrêté et que Laura ‘N’ continue de ne pas se présenter devant les autorités, il a commenté.

C’est une question technique compliquée, vous parlez d’une personne avec des maladies diagnostiquées (dépression et emphysème pulmonaire) et le juge lui-même a profité de la position publique de mon client en donnant la mesure de précaution alors qu’il aurait pu délivrer un bracelet ou un home rooting et je l’ai Que dire, l’option a été offerte mais pas acceptée ».

Comme vous vous en souviendrez, le crime dont Laura ‘N’ est accusée ne mérite pas la détention préventive, cependant, le FGR a demandé au juge de contrôle d’imposer la mesure conservatoire de détention préventive justifiée car elle était considérée comme un risque latent d’échapper à la justice par le Présentateur péruvien.

En août dernier, un juge fédéral a lié le conducteur d’origine péruvienne au processus de la prétendue taxe d3l1to pour 12 millions de pesos, obtenue grâce à la vente abusive d’un bien immobilier saisi par le Service de l’administration fiscale (SAT), pour garantir le paiement d’une dette. pour 13 millions de pesos.

De même, à la demande du FGR, le juge dans l’affaire a déterminé la détention préventive justifiée contre Bozzo, pour laquelle il s’est vu accorder un délai de 48 heures pour se présenter au Centre de prévention et de réadaptation sociale de Santiaguito, à Almoloya, État de Mexico, situation Cela ne s’est pas produit, elle est donc une fugitive de la justice.

De cette façon, il a été annoncé que Laura pourrait atteindre une peine comprise entre trois et neuf ans de prison pour avoir commis un délit fiscal de plus de 12 millions de pesos.

D’autre part, elle s’est aventurée dans la direction télévisée avec l’émission féministe Les femmes ont la parole, de RBC Televisión en 1994, qui est devenue peu après un talk-show politique et dans laquelle Laura s’est prononcée contre le régime du président de l’époque Alberto Fujimori.

Dans cette émission, Bozzo a également montré de la sympathie pour la candidature présidentielle de Ricardo Belmont pour le mouvement OBRAS pour les élections de 1995 au Pérou.

Puis, en 1996, Women Have the Word est sorti des ondes et a ensuite animé un petit talk-show en tous genres : Laura.

Des mois plus tard, RBC a été désactivée de la télévision et a été louée à des hommes d’affaires liés au régime Fujimori et Laura a poursuivi sa carrière à la télévision, cette fois sur Panamericana Televisión avec le programme Intimidades en 1997, basé sur un projet préparé par le producteur péruvien Alberto Rojas Romero .