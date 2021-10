Laura N se moque du cancer d’Adamari López en audio

Adamari López reçoit un message fort de la pilote péruvienne Laura N | Instagram

Récemment, la belle actrice et présentatrice L’animateur de télévision portoricain Adamari López a été accusé par le célèbre présentateur de télévision péruvienne et Laura pour « revictimiser » et jouer la « pauvre chose » dans un audio controversé.

Comme vous vous en souvenez peut-être, le présentateur péruvien Laura N est actuellement accusée d’avoir commis des actes répréhensibles qui s’élèvent à environ 13 millions de pesos, soit près de 60 mille dollars.

Il est à noter que ce délit est connu dans le jargon fiscal comme un dépositaire infidèle, puisqu’il n’aurait pas généré ces paiements que les autorités mexicaines lui demandent.

Au milieu du scandale, certains audios divulgués par l’hôte sont devenus viraux, où on l’entend dire du mal de Televisa, Pepe Bastón, Eva Longoria, Verónica Castro, Yolanda Andrade et Adamari López.

Et comme cela s’est passé, elle aurait tenu bon car elle devait travailler et générer des notes pour ne pas être expulsée.

L’audio dans lequel il s’en prend à l’actrice est plus que controversé, puisqu’il fait référence au cancer du sein qui a touché la conductrice portoricaine en 2004.

Et en effet, peu de temps après, son mari d’alors, le chanteur Luis Fonsi, a demandé le divorce et depuis, elle montre sa cicatrice et en parle.

Mais pas la fille habituelle, Adamari López, qui avait un cancer, la pauvre, puis son mari l’a quittée, puis elle est revictimisée, pas de maman. J’ai aussi eu un cancer, ils m’ont quitté, tout m’est arrivé et je ne vais pas me revictimiser, j’ai le drapeau du guerrier », entend-on Bozzo dire

Et c’est que bien que peu de gens le sachent, l’avocat péruvien, naturalisé mexicain a également souffert de la même maladie en 2017.

Il convient de mentionner qu’Adamari n’a jusqu’à présent pas commenté la question, cependant, les journalistes ont reçu l’avertissement de Christian Suárez, ex-partenaire du présentateur péruvien.

Attention, tout acte de censure et de violation des droits humains de la première Constitution de ce pays, nous allons nous défendre bec et ongles, et nous pouvons vous dénoncer pour avoir tenté d’appeler un journaliste à arrêter de faire son travail », Javier Cerani a rapporté.

D’un autre côté, Adamari pourrait dire qu’elle est dans le meilleur moment de sa vie, car elle change à la fois à l’extérieur et à l’intérieur et cela la rend sans aucun doute extrêmement heureuse, car elle a atteint la meilleure version d’elle-même grâce à une bonne alimentation, des exercices et surtout une aide à la thérapie.