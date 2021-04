MADRID, 16 mars (EUROPA PRESS) –

Le chanteur italien Laura Pausini a célébré avoir été récompensé dans le Ballons d’Or, ainsi que sa nomination au Prix ​​des Oscars 2021, dont le gala aura lieu le 26 avril.

« Cela arrive à un moment difficile que nous vivons. J’espère que c’est un cadeau pour tous les Italiens en ce moment», a déclaré la chanteuse ce mardi lors de son discours lors d’une conférence de presse télématique.

A travers les larmes, Pausini a souligné qu’elle est émue « facilement » par la situation qui est vécue en ce moment et a souligné qu’elle se sent « très fière » d’être italienne et de pouvoir vivre ces moments « tellement excitants » avec les Italiens.

L’artiste a été nominé aux Oscars 2021 dans la catégorie de la meilleure chanson originale pour ‘Io Sí’, le thème principal du film Netflix ‘Life ahead’, avec Sophia Loren et réalisé par Edoardo Ponti.

De plus, Pausini a réussi, grâce à cette chanson, à remporter le prix de la meilleure chanson originale, aux côtés de Diane Warren et Niccolò Agliardi, aux Golden Globes 2021 qui se sont tenus le 1er mars.

Le chanteur a assuré que le prix lui-même « est un très gros bijou » et une chose « très importante ». En outre, il a souligné que la nomination d’un prix «aussi important» que l’Oscar est une «très grande fierté».

Interrogée sur son discours si elle remporte l’Oscar, Pausini a expliqué que « normalement » elle ne prépare pas de discours pour une éventuelle victoire lorsqu’elle est nominée. Il a également ajouté qu’il restait avec ce que cette nomination signifie pour la culture musicale de l’Italie, étant le sixième Italien à recevoir une nomination pour la statuette dans la catégorie de la meilleure chanson.

« Je pensais qu’être nominé pour un Oscar était une chose impossible », a déclaré l’artiste avec enthousiasme, soulignant que l’être humain vit un moment « d’une importance vitale ».

UN «PRIVILÈGE» LA NOMINATION POUR ÊTRE «QUELQUE CHOSE NÉ EN ITALIE»

L’artiste a souligné que c’est un « privilège » que quelque chose qui est né en Italie, du film, de l’actrice, du réalisateur et du chanteur, ait été nominé aux Oscars. «C’est ce qui nous enrichit le plus émotionnellement», a-t-il précisé.

Le film «Life ahead», comme Pausini l’a indiqué, envoie le message, à travers la chanson, de «l’importance d’être fraternel» et que vous pouvez «former une famille même si vous n’avez pas le même sang». « Quand vous vous sentez invisible, vous ne l’êtes pas. Dans le monde, il y a quelqu’un qui peut vous protéger, prendre soin de vous et vous n’êtes pas seul », a-t-il ajouté.

En ce sens, il a regretté que ce message en ces moments de crise due au Covid-19 « soit malheureusement plus actuel que jamais ».

« Nous sommes très excités et je ressens beaucoup de responsabilités car j’aime être défini comme la très italienne Laura Pausini, même si mon cœur appartient à de nombreuses nations dans le monde et que je me sens aimé à l’étranger », a-t-il assuré.

Al conocer la noticia de su nominación, la cantante ha explicado que sintió « muchas contradicciones », ya que entre la « felicidad, el entusiasmo y el orgullo » estaba una situación « muy opuesta » por el momento « muy difícil » que se está viviendo en Italie. « Tout cela constitue une préoccupation en vous, bien que la nouvelle implique un ouragan de sentiments positifs », a-t-il déclaré.

Enfin, l’artiste a totalement exclu de se consacrer au monde de l’interprétation. «Je ne suis pas intéressée, je ne suis pas capable, je ne sais pas comment agir. Ce que je peux faire, c’est être moi-même, agir une chose dans ma vie, oui», a-t-elle conclu.

