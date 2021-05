Laura Pausini, le déclencheur de la rupture de Micky et de son manager Alex McCluskey?

Luis Miguel Il se met en colère et prétend qu’il est le seul artiste de Publishow et Alex répond qu’en tant que propriétaire de l’entreprise, il a parfaitement le droit de rechercher plus de talents. Micky décide de rompre les liens avec l’entreprise et demande à Patricio Robles d’ouvrir une nouvelle société de production.

Alex McCluskey dans la fiction. (Avec l’aimable autorisation de Netflix.)

Dans la vraie vie, en effet, peu de temps après la mort Hugo Lopez, ÀLex McCluskey, un Argentin d’origine américaine qui a été pendant des années le bras droit de Hugo, était à la pointe de la gestion.

Dans le livre biographique Oro de Rey, il est dit que la rupture entre LuisMi Oui Alex cela s’est produit très peu de temps après la mort de Hugo. “Alex afirmaba en su día que había sido víctima de las luchas internas en el entorno de Luis Miguel por hacerse con el poder de su representación, que le acusaron injustamente de ser responsable de unas cuentas que no cuadraban”, tal y como se ve en la série.

Alex McCluskey assure que Patricio Robles lui a posé plusieurs pièges pour garder sa position. Dans la vraie vie, McCluskey a affirmé quelque chose de similaire. (Avec l’aimable autorisation de Netflix.)

Ce qui n’est pas montré, c’est que Luis Miguel arrêté de payer Alex et l’Argentin l’a poursuivi. “La situation a conduit au départ de l’homme d’affaires argentin après une discussion très forte, un départ inamical”, lit-on dans la biographie de la chanteuse.