Laura Pausini se produira de Los Angeles aux Oscars

Brad Pitt, Zendaya, Rita Moreno, Joaquin Phoenix et Harrison Ford seront parmi les présentateurs des prix.

Laura Dern, Regina King, Marlee Matlin, Reese Witherspoon, Renée Zellweger, Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon Ho, Don Cheadle et Bryan Cranston complètent la première liste des participants à une cérémonie qui, pour s’adapter à la pandémie, changera sa format habituel pour un script particulier qui imitera un film en direct.

Pour le faire en toute sécurité, les responsables ont réservé Union Station, la gare centrale de Los Angeles, où ils ont conçu un espace extérieur qui servira de siège, en plus du traditionnel Dolby Theatre et du musée de l’Académie. dix nominations, est le film le plus nominé des Oscars pandémiques, dans lequel “Nomadland”, avec six options de statuette, apparaît comme le principal favori après avoir balayé cette étrange saison de récompenses hollywoodiennes.