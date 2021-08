Laura Prepon, ancienne d’Orange Is the New Black, révèle qu’elle a quitté la Scientologie

L’actrice Laura Prepon a quitté l’Église de Scientologie. L’ancien d’Orange Is the New Black a longtemps été associé à la Scientologie, mais cette semaine, elle a déclaré à un intervieweur de PEOPLE qu’elle avait en fait quitté la religion il y a environ cinq ans. Prepon a déclaré qu’elle était ouverte à de nombreuses religions, mais que la Scientologie “ne faisait plus du tout partie” de sa vie.

“Je ne pratique plus la Scientologie”, a déclaré Prepon. “J’ai toujours été très ouvert d’esprit, même depuis que je suis enfant. J’ai été élevé catholique et juif. J’ai prié dans des églises, médité dans des temples. J’ai étudié la théorie des méridiens chinois. Je n’ai pas pratiqué la Scientologie dans près de cinq ans et cela ne fait plus partie de ma vie.” Prepon a déclaré que sa pratique spirituelle consiste principalement en une simple méditation ces jours-ci, ce qu’elle fait avec son mari et son collègue acteur Ben Foster.

“Nous méditons quotidiennement et j’aime vraiment ça, parce que c’est quelque chose qui m’aide à entendre ma propre voix et c’est quelque chose que nous pouvons faire ensemble”, a-t-elle déclaré. Prepon a également beaucoup parlé de la maternité dans l’interview, ce qui implique à certains égards que le fait d’avoir sa fille était l’un des catalyseurs pour laisser la Scientologie derrière elle.

“Si la maternité m’a appris quelque chose jusqu’à présent, c’est que quelque chose peut fonctionner pendant un certain temps, puis vous passez à autre chose et évoluez à partir de cela”, a déclaré l’actrice. “En tant que nouvelle maman, j’étais rongée par une anxiété que je n’avais jamais ressentie auparavant. Mes amies qui étaient mères d’enfants plus âgés m’ont dit : ‘Laura, c’est une phase, tu vas passer à autre chose et ensuite ce sera quelque chose de différent.’ Et cela s’est transcendé dans d’autres parties de ma vie. Nous évoluons tous. Je le vois toujours avec mes enfants. “

La Scientologie est une religion populaire, en particulier dans la région d’Hollywood, et l’Église a beaucoup d’influence sociale et économique. Cependant, les allégations d’abus se sont accumulées au fil des ans, notamment dans le documentaire Going Clear sur HBO. Prepon n’est pas la première célébrité à prendre publiquement ses distances avec l’Église.

On ne sait pas exactement quand Prepon s’est impliquée pour la première fois dans la Scientologie, bien que ses dernières remarques publiques sur la religion remontent à 2015, lorsqu’elle est apparue sur la couverture du magazine affilié Celebrity. Au fil du temps, elle a dit que la religion avait aidé à soulager son anxiété.

“Dans ma vie, les choses sont devenues beaucoup plus faciles, je ne suis plus affectée comme avant”, avait-elle déclaré à l’époque. “Les choses ne me dérangent pas qu’avant. Je ne réagis pas comme avant. Je me souviens que je faisais un spectacle avec un acteur incroyable, et nous attendions d’entendre le sort de notre spectacle. Il s’est tourné vers moi un jour et j’ai demandé : « Comment êtes-vous toujours aussi détendu ? Rien ne semble vous déranger. Je veux savoir ce que vous faites… » – Je prends cela comme un compliment et un témoignage de l’audition que j’ai effectuée. »