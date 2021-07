Laura Woods révèle un récit de première main de scènes violentes « dégoûtantes » à Wembley et dénonce les abus écoeurants des stars anglaises après la défaite finale de l’Euro 2020

in

Laura Woods a été consternée par le «carnage» à Londres et le comportement «épouvantable» de certains fans anglais qui sont allés trop loin avant et après la finale de l’Euro 2020 de dimanche.

L’animatrice de talkSPORT Breakfast a partagé son récit de première main des scènes «dégoûtantes» au Home of Football, alors qu’elle décrivait les événements qui ont fait honte au football anglais sur la scène européenne.

Certains fans anglais se sont laissés aller à Londres dimanche alors que Leicester Square faisait partie des lieux laissés dans un désordre tout-puissant

Ce fut un résultat extrêmement décevant pour l’Angleterre alors que les hommes de Gareth Southgate sont tombés lors de la dernière haie du Championnat d’Europe, s’inclinant aux tirs au but contre l’Italie.

Mais c’est presque comme si les événements du jeu étaient secondaires le lundi matin, avec les scènes écoeurantes à Londres et en ligne dominant les gros titres.

En plus des scènes de combats, des supporters sans billets forçant le chemin dans le stade et des troubles généraux autour du stade, il y a eu des scènes honteuses sur les réseaux sociaux alors que Bukayo Saka, Marcus Rashford et Jadon Sancho ont été la cible d’abus raciaux sur les réseaux sociaux à cause de leur absence. coups de pied ponctuels.

Arsenal a soutenu son joueur et la Football Association et le Premier ministre Boris Johnson ont également condamné les abus ignobles dirigés contre les stars anglaises, avec une déclaration de la FA :

Nous ne pourrions pas être plus fiers de Bukayo. Mais encore une fois, nous sommes tristes de devoir dire que nous condamnons le racisme d’un certain nombre de joueurs noirs. – Arsenal (@Arsenal) 12 juillet 2021

«Nous ne pourrions pas être plus clairs sur le fait que quiconque derrière un comportement aussi dégoûtant n’est pas le bienvenu pour suivre l’équipe. Nous ferons tout notre possible pour soutenir les joueurs concernés tout en exigeant les sanctions les plus sévères possibles pour toute personne responsable. »

Le Premier ministre Johnson a déclaré: «Cette équipe d’Angleterre mérite d’être saluée en tant que héros, et non d’abus racistes sur les réseaux sociaux. Les responsables de ces abus effroyables devraient avoir honte d’eux-mêmes. »

Woods était à Wembley dimanche soir et a expliqué les scènes dont elle a été témoin lors de l’émission talkSPORT Breakfast de lundi.

Et ses sentiments dominants étaient la colère face aux abus et à la tristesse qu’un mois de positivité et d’unité à propos de la campagne anglaise de l’Euro 2020 ait été détruit en une journée.

L’hôte a déclaré: “L’atmosphère à l’intérieur du stade pour la majorité était tout simplement merveilleuse et la raison pour laquelle nous allons regarder le football, tout le tournoi a été incroyable et tout le monde s’en sort avec brio – le genre d’atmosphère dont nous avions besoin pour un très longtemps compte tenu de la dernière année et demie que nous avons eue.

«Mais malheureusement, vous ne pouvez pas prendre un journal ce matin ou aller sur les réseaux sociaux sans être soumis à ce que nous avons vu hier soir à Wembley et à ce qui a été écrit sur Instagram hier soir.

Nous avons été témoins de cela et je me suis éloigné juste à temps. Si cela vous traverse même l’esprit, ne le faites pas. Vous n’allez pas loin. S’il vous plaît, ne le gâchez pas pour tout le monde à Wembley. pic.twitter.com/CoNx4U4CHb – Michelle Owen (@MichelleOwen7) 11 juillet 2021

«Pendant que j’étais là-bas, alors que nous faisions la queue, une porte pour personnes handicapées à Wembley a été ouverte pour qu’une personne handicapée puisse entrer, et elle a été précipitée par environ 40 personnes essayant d’entrer dans le stade sans billet.

“Dieu sait ce qui se passait avec la sécurité hier soir, si quelqu’un ne répond pas à cette question, je ne sais pas ce qui se passe, parce que les gens dans la file d’attente devant moi essayant d’entrer n’avaient pas de billets, ont parlé le fait qu’ils n’avaient pas de billets et lorsque nous avons prévenu la sécurité, rien n’a été fait – et ces personnes ont également essayé de se précipiter vers les portes.

« Il se passe tellement de choses. Descendre Wembley Way était un véritable mélange de scènes vraiment drôles, joyeuses et riantes de gens chantant et dansant, mais aussi de bouteilles jetées. C’était le bordel absolu, ce carnage était partout à Londres ce matin – vous pouvez voir les opérations de nettoyage commencer, c’est horrible, c’est dégoûtant.

« Ensuite, il y a eu les combats, vous ne pouviez pas quitter Wembley la nuit dernière sans voir des gens avec du sang sur le visage, et vous en venez à penser que cela va de pair avec le football, mais cela ne devrait vraiment pas !

«Je quittais le stade hier soir et vous ne devriez jamais vous sentir menacé, et il y avait beaucoup d’enfants autour. L’un de nos producteurs a dû m’accompagner parce que je ne voulais vraiment pas y aller seul à cause de ce que je voyais.

Les scènes à l’intérieur de Wembley alors que des fans sans billets font irruption dans le stade rendent le visionnement encore plus choquant, car ils se sont affrontés avec des supporters déjà à l’intérieur du sol avant le match.

ATTENTION : Scènes violentes et langage très fort

“C’est horrible, mec, ce n’est pas bien”, a déclaré Ally McCoist.

« Imaginez avoir peur de quitter un terrain de football dans votre propre pays, votre propre équipe, à Wembley, c’est épouvantable ! »

Woods a poursuivi: «Mais le pire du pire, ce sont les abus racistes auxquels nos joueurs ont été soumis, en particulier les joueurs qui se sont intensifiés pour tirer des pénalités hier soir – Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka. tous les jeunes joueurs.

«Ils ont été soumis à des abus horribles sur leurs comptes Instagram, et maintenant tout le monde l’a vu et nous devons en discuter.

« J’ai l’impression que nous pouvons reprendre cette conversation et revenir 18 mois en arrière, revenir deux ans en arrière, revenir aussi longtemps que nous le voulons quand nous avons dit la même chose, et rien n’a vraiment changé.

“Je crois sincèrement que le football a unifié les fans au cours du mois dernier, il a rapproché les gens, et j’ai lu un changement d’opinion publique à propos de ceux qui huaient les joueurs en prenant le genou, beaucoup d’entre eux changeaient d’avis et commençaient à devenir il. Je pense que l’attitude du pays était assez particulière.

«Mais il faut un match de football, une défaite, pour tout gâcher.

“La FA est sortie et a dit:” vous n’êtes pas le bienvenu dans le football “, à ces fans et à ces personnes qui soumettent les autres à des abus racistes.

Saka, Rashford et Sancho ont été victimes d’abus ignobles en ligne

«Mais vous n’êtes pas simplement le bienvenu dans le football, vous ne devriez pas être le bienvenu dans la société… vous n’êtes pas non plus le bienvenu dans les conversations sur cette station de radio.

« Jusqu’où devons-nous aller, combien de conversations devons-nous avoir où nous disons encore tout cela, continuons à dire à quel point c’est mal ?

« Vous vous asseyez et vous vous demandez pourquoi les joueurs doivent prendre le genou, mais ils sont toujours soumis à cela.

« Si cela vous bouleverse ce matin, j’en suis content.

“Je n’ai jamais été victime d’abus racistes et j’ai l’impression de déborder, alors Dieu sait ce que c’est que d’être soumis à cela.”

“Je suis malade jusqu’aux dents du fond”, a déclaré McCoist. “Ce qui doit être fait? Ce ne sont que des idiots.

“La nuit dernière, mes garçons plus âgés m’envoyaient des vidéos [from Wembley] c’était juste choquant. Absolument épouvantable certains comportements, se battre, abuser, c’était écoeurant.

“Je pense à tous les grands fans anglais, j’ai téléphoné à Stuart Pearce le matin, et je pense à tous les garçons du bureau qui bourdonnent pour le match et veulent vraiment que l’équipe réussisse, mais ensuite je regarde ces idiots absolus qui donnent à tout le monde une mauvaise réputation. C’est épouvantable.

« Et les abus en ligne, les punitions ne sont-elles pas assez sévères ? Y a-t-il quelque chose de plus que nous devons faire, devons-nous commencer à emprisonner les gens ? »

Saka a eu le cœur brisé mais a été rapidement consolé et soutenu par ses coéquipiers anglais

GETTY

Rashford, qui a tant fait pour tant d’enfants au Royaume-Uni au cours des 18 derniers mois, a également été maltraité en ligne après avoir raté le coup.

Woods a ajouté: «Je pense cela, parce que j’ai l’impression que les gens pensent simplement qu’ils peuvent simplement le faire et s’en tirer, et ils ne seront pas traqués.

“La police du Met enquête sur les abus et j’espère qu’ils découvriront de qui il s’agit, et ils devraient tous être retirés des réseaux sociaux pour toujours, pas seulement interdits pendant quelques semaines, ils ne devraient plus jamais être autorisés à utiliser cette plate-forme et ils devrait être inculpé de crimes.

“Quelqu’un a envoyé un texto dans l’émission:” J’en ai tellement marre de ces soi-disant fans anglais qui pensent qu’on leur a donné le droit de chanter” Le football rentre à la maison “et d’être unis une minute, puis la suivante, ils deviennent vils et raciste envers nos propres joueurs. C’est la raison pour laquelle je n’ai jamais pu soutenir l’Angleterre ».

« C’est quelqu’un qui est anglais qui dit qu’il ne peut pas suivre ou soutenir l’équipe nationale parce qu’il est tellement gêné !

« Je déteste qu’on doive avoir ces conversations, les gens disent ‘oh, il faut qu’on en reparle’, on ne veut pas en parler non plus !

“Nous voulons juste parler du jeu, ce serait merveilleux, mais jusqu’à ce que tout cela s’arrête, nous continuerons à en parler.”