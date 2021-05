Laura Zapata dénonce dans les réseaux un faux prêtre “ exhibitionniste ” – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

La controversée Laura Zapata est une fois de plus dans l’œil de l’ouragan.

A travers son compte Twitter officiel, Mme Zapata a dénoncé un faux prêtre qui n’est rien de plus qu’un “exhibitionniste”.

«Je veux dénoncer le faux père Francisco, le père Paco… ce n’est pas un père catholique, ils m’ont envoyé des photos scandaleuses et pornographiques de lui. Je l’ai rencontré sur @GayossoOnLine en train de célébrer une masse corporelle pour ma tante bien-aimée Martha Zapata ”, a révélé la demi-sœur de Thalía.

Laura Zapata lui a fait confiance dès le début car en plus de la chercher avec insistance, il lui a dit qu’il était le filleul d’un père bien connu qu’elle admire.

«En conséquence de cela, il m’a cherché avec insistance, mentant qu’il était le filleul et la connaissance du père @PadreJosedejesu et avec cela j’ai cru en lui, lui donnant ma confiance (je ne pourrais jamais penser que quelqu’un mentirait avec le sacré ). Il a beaucoup insisté et comme j’ai toujours eu des amis, des parents, j’ai aimé être son ami », a-t-il déclaré.

Cependant, rien de tout cela n’était vrai parce que lorsque Laura a téléchargé une photo avec le père Paco, des dizaines de messages lui sont immédiatement parvenus, lui assurant que cet homme n’était rien de plus qu’un imposteur, se faisant passer pour un prêtre.