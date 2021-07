Laura Zapata rend public que sa sœur Gabriela Sodi est accusée de fraude

« C’est elle qui a mis des mauvaises herbes. Elle a volé les économies d’une vie de Mme Eva Mange, mais maintenant il est clair qu’ils la recherchent. Je suis une autre affaire et je n’ai rien à voir avec eux. Ils ont volé son travail de 30 ans à ma grand-mère », a déclaré l’actrice agacée dans une interview pour l’émission Ventaneando.

La méchante bien connue du feuilleton a assuré que sa sœur ne lui était pas très reconnaissante :

Ernestina, Gabriela et Thalía Sodi. (Instagram / Gabriela Sodi)

« Je suis un peuple qui l’a beaucoup aidée, je l’ai aidée à faire des expositions pour qu’elle puisse gagner un peu d’argent. Je lui ai prêté ma maison à San Jerónimo parce qu’elle vivait dans une maison d’intérêt social à Cuernavaca et j’ai dit ‘Non, cool petite sœur, allez, je vais te prêter ma maison. Evidemment je ne te fais pas payer de loyer, mais ensuite il paie tes services…”, mais quand j’ai vu que son fils avait de grands bureaux je lui ai dit ‘Il y a des millions de dollars ici, soeur. Toi et moi sommes des femmes égales et je voudrais louer ma maison’, puis il s’est fâché, il a mis environ un an là-bas sans me donner la maison. Je lui ai donné une main de chat [a la casa] et tout d’un coup j’ai eu des problèmes de drainage jusqu’à ce qu’un plombier vienne et me dise « Madame, qui vous a fait cette mauvaise chose ? », je dis « Quoi ? » et (il a répondu) ‘Ils ont laissé les tuyaux d’évacuation pleins de fibre de verre’ “, a-t-il déclaré.