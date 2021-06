Lauréate de Our Latin Beauty 2011 Nastassja Bolívar

. Nastassja Bolívar a remporté la cinquième saison de Nuestra Belleza Latina en 2011

Depuis le début officiel de l’émission de téléréalité Nuestra Belleza Latina en 2007, 11 femmes belles et intelligentes ont été couronnées gagnantes du concours. Et bien qu’à l’époque toutes les reines du concours Univisión soient devenues célèbres, développant une carrière prolifique dans le monde du divertissement, certaines d’entre elles ont brillé plus que d’autres.

C’est le cas de la gagnante de la cinquième saison de Nuestra Belleza Latina, qui s’est avérée être Nastassja Bolívar, née à Miami, de père nicaraguayen et de mère colombienne.

À tout juste 22 ans, le modèle spectaculaire a, dès le début, enchanté les téléspectateurs et le jury, qui ont surtout vu comme son talon d’Achille le manque de maîtrise complète de la langue espagnole, ce que la candidate a évité tout au long du concours.

Jouer

Nastassja Bolívar, Nuestra Belleza Latina 2011, lors de son dernier défilé en tant que reineLa Nicaraguayenne a défilé avec une robe du créateur Nicolás Felizola et a remercié sa famille et son public pour tout leur soutien. Nuestra Belleza Latina : la recherche de la plus belle Latina d’Amérique. Présenté par : Giselle Blondet, avec la participation des juges Osmel Sousa, Lupita Jones et Julian Gil. Pour… 2012-05-21T02 : 32 : 56Z

Nastassja Bolívar avançait petit à petit vers la finale, avec sa ténacité et sa discipline, et à ce jour, il est considéré comme l’une des meilleures figures qui ont traversé le concours, avec un corps athlétique qui a été son arme principale tout au long du concours.

Jouer

NUESTRA BELLEZA LATINA 2011 – Nastassja Bolívar en bikini sexyNastassja Bolívar en bikini sexy comme une barbie. Nuestra Belleza Latina : la recherche de la plus belle Latina d’Amérique. Présenté par : Giselle Blondet, avec la participation des juges Osmel Sousa, Lupita Jones et Julian Gil. Pour voir plus de vidéos et potins de la nouvelle saison ABONNEZ-VOUS ! : bit.ly/NBLSubscribe Suivez-nous sur Facebook : on.fb.me/XBhbHc Suivez-nous… 2012-03-07T16: 56: 38Z

Après avoir annoncé la décision finale, Osmel Sousa, président du jury du concours Univisión, a averti que Nastassja avait emporté les votes des téléspectateurs, étant l’un des triomphes les plus écrasants de toute l’histoire du programme.

“Le public a parlé et le candidat qui est en première place a eu un demi-million de voix de plus que celui qui est arrivé en deuxième place”, a déclaré le soi-disant Zar de la Belleza, alors que sur scène ils attendaient la décision finale, tenant mains, Nastassja Bolívar et la portoricaine Gredmarie Colón.

Jouer

Nastassja Bolívar : De Nuestra Belleza Latina à Miss Nicaragua et maintenant à Miss Univers Natalia Cruz s’est entretenue avec la reine, qui lui a expliqué comment elle se préparait pour Miss Univers et pourquoi les critiques et les controverses l’entouraient toujours. Présentateurs : Bárbara Bermudo Pamela Silva Conde Jackie Guerrido Rosana Franco Natalia Cruz noticias.univision.com/primer-impacto Plus de vidéos d’impact : noticias.univision.com/primer-impacto/videos2013-03-20T23:05:33Z

La Colombienne Nicole Suarez, 19 ans, s’est classée troisième, tandis que la Cubaine Jenny Arzola, 22 ans, était quatrième et Miriam Hernández, du Mexique, cinquième. La sixième place est revenue à Patricia Corcino, de Porto Rico.

Diana Cano, de l’Équateur, Maribel De Santiago, du Mexique, Darla Delgado, de Porto Rico, Juliete Cabrera, de Cuba, Jocell Villa, du Mexique, Yahaira Nuñes et Paulette Acosta, ont terminé de compléter le groupe de demi-finalistes qui ont disputé la couronne.

Jouer

Couronnement de Nastassja Bolivar comme notre beauté latine 2011 – Nicaraguafacebook.com/BellezasNicaraguenses @ BellezasNicas2012-05-18T05: 17: 03Z

La cinquième saison de Nuestra Belleza Latina a été un tremplin dans la carrière professionnelle de Nastassja Bolívar, qui a non seulement su briller dans l’émission, qui a eu lieu entre le 6 mars et le 22 mai, mais grâce à sa reconnaissance, elle a ensuite représenté à Nicaragua à Miss Univers, où elle a été demi-finaliste et est devenue journaliste pour les programmes d’Univision.

Jouer

Nastassja Bolívar déclenche une grande controverse au Nicaragua Nastassja est la gagnante de Nuestra Belleza Latina, mais beaucoup l’ont rejetée parce qu’elle ne vivait pas dans le pays et ne parle pas bien l’espagnol. Présentateurs : Bárbara Bermudo Pamela Silva Comte Jackie Guerrido Rosana Franco Natalia Cruz noticias.univision.com/primer-impacto Plus de vidéos d’impact : noticias.univision.com/primer-impacto/videos2013-02-21T23:46:18Z

La 12e édition de Nuestra Belleza Latina est sur le point de commencer en septembre prochain, et Univision promet déjà que ce sera un spectacle unique et inoubliable, plein de surprises.