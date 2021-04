Lauréats des Oscars 2021, mis à jour en direct

L’année écoulée a été folle pour l’industrie du divertissement et le monde entier, mais la saison des récompenses est toujours en cours. Et il est temps pour le plus grand événement: les Oscars. Les dates de sortie des films ont été modifiées en raison de la pandémie COVID-19, mais nous avons toujours eu une saison unique de films à succès. Les cinéphiles en ont vu beaucoup en streaming, comme Nomadland, Mank et Judas and the Black Messiah, et le public semblait toujours les apprécier, même s’ils ne voyaient pas les films dans un théâtre.

Nous verrons bientôt quels films et stars repartiront (virtuellement) avec un Oscar en main. Lorsque les gagnants sont annoncés dans chaque catégorie, le nom apparaît en gras, alors revenez à cette liste pour des mises à jour opportunes pendant la diffusion en direct.