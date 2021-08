Laurel Hubbard, première athlète transgenre aux Jeux olympiques, est “profondément reconnaissante”

02/08/2021 à 15h45 CEST

La premier athlète transgenre pour participer aux Jeux olympiques, le Néo-Zélandais Laurier Hubbard, a été éliminé ce lundi au début de la catégorie plus de 87 kilos d’haltérophilie, mais ça “profondément reconnaissant” pour l’opportunité.

L’haltérophile néo-zélandais, fait les trois tentatives de démarrage infructueuses, Oui a été automatiquement disqualifié sans réellement se mesurer dans l’événement à deux temps. “D’un point de vue sportif, je n’ai pas atteint les standards que je m’étais fixés. et ce n’était pas non plus ceux que mon pays attendait de moi, “l’haltérophilie a reconnu aux médias”.Cependant, je dois être reconnaissant envers mes abonnés en Nouvelle-Zélande pour tout l’amour et les encouragements qu’ils m’ont donnés”, a-t-elle poursuivi visiblement émue.

A la première tentative, le Néo-Zélandais visait à soulever 120 kilos, mais il n’a pas pu le faire. Il a essayé d’augmenter le poids à 125 kilos dans les tentatives suivantes, mais a également échoué et a quitté la plate-forme avec un signe de tête et geste d’appréciation. Ce le premier test a été maîtrisé par l’athlète chinois Li Wenwen, qui a réussi à se terminer par un dernier arraché de 140 kg qui s’est paré d’un nouveau record olympique, et qu’il a complété en deux temps avec un autre record de 180 pour un total de 320.

“Je remercie le Comité International Olympique (CIO) pour son engagement à montrer que le sport est pour tous, c’est inclusif et c’est fabuleux », a déclaré l’athlète en remerciant le CIO pour tout le soutien sur le chemin jusqu’ici. Laurel Hubbard est le premier athlète transgenre à participer à des Jeux Olympiques depuis que le CIO a modifié son règlement en 2015 pour permettre une plus grande inclusion et diversité.

Le premier athlète transgenre de l’histoire des Jeux Olympiques n’a pas pu avoir la possibilité de se battre pour accéder au podium, mais je voulais dire un mot de remerciement au Japon, le pays hôte, pour “réaliser ces Jeux dans une situation extraordinaire et dans des circonstances si difficiles“.