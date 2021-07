Lauren Alaina ‘Sitting Pretty…’ avec son troisième album, partage ‘C’était moi’

La chanteuse country Lauren Alaina sortira son troisième album Sitting Pretty on Top of the World le 3 septembre.

Il est introduit aujourd’hui (30) par le chanson d’introduction « It Was Me », disponible dès maintenant sur tous les services numériques et en téléchargement gratuit avec précommandes de l’album. Sitting Pretty on Top of the World arrivera sur le dos des deux EP d’Alaina en 2020, Getting Good et Se remettre de lui. Le long métrage a été produit par Paul DiGiovanni, à l’exception de “Getting Good”, produit par David Garcia.

Le nouvel ensemble est la suite tant attendue de Road Less Traveled, sorti au début de 2017, lorsqu’il a atteint la troisième place du classement des albums country. Les débuts d’Alaina en 2011 Wildflower avaient atteint la deuxième place.

Alaina a fait équipe avec des compositeurs de premier plan sur l’album, co-écrivant 14 de ses 15 chansons avec des noms tels que Liz Rose, Lori McKenna, Hillary Lindsey, Emily Weisband, David Garcia et Ben Johnson. L’un de ses co-écrits, “Getting Over Him”, avec Jon Pardi, est actuellement sur les charts Country Airplay de Billboard, où il a résidé pendant 21 semaines. Elle figure également sur un autre élément du palmarès, la sortie actuelle de l’artiste d’enregistrement de Broken Bow, Dustin Lynch, “Thinking ‘Bout You”.

La star dit de son nouvel album : « Il s’agit d’une rêveuse qui devient une réalisatrice. Il se brise et finit par guérir. C’est tout de moi. Les premiers chapitres. Les nouveaux commencements. L’espoir pour l’avenir et l’appréciation totale du passé. Prendre la route la moins fréquentée et finir assis au sommet du monde. »

Les 12 nouvelles chansons de Sitting Pretty on Top of the World sont complétées par les deux duos qu’elle a enregistrés pour l’EP Getting Over Him, “What Do You Think Of?” mettant en vedette Lukas Graham et le «Getting Over Him» susmentionné lui-même. L’ensemble comprend également un remix du nouveau “Getting Good” certifié or de son EP du même nom, mettant en vedette l’amie, mentor et royauté country Trisha Yearwood.

Précommandez Sitting Pretty au sommet du monde, qui sortira le 3 septembre.