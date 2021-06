Lauren Boebert avait le message parfait pour les conservateurs harcelant Antifa à Denver – RedState ⋆ .

Aujourd’hui était le deuxième jour du Sommet des conservateurs de l’Ouest à Denver et le deuxième jour de la réponse du “Sommet” de l’Ouest BLM-Antifa dans la rue pour tenter de harceler les conservateurs.

Nous avons signalé une partie du chaos que les gens d’Antifa ont tenté de semer hier.

Ces gens sont des individus vraiment tristes et tordus. Cela va probablement de soi, étant donné ce qu’ils font. Mais vous pouvez dire que ce sont des êtres humains émotionnellement paralysés. Ce qui peut expliquer pourquoi ils choisissent une idéologie radicale pour se convaincre qu’ils ont un appel héroïque plus élevé contre les «nazis» plutôt que d’être simplement des cosplayers qui perdent leur temps à être des idiots dans la rue.

Vous pouvez le voir ici.

Avertissement pour le langage graphique.

DENVER : La police anti-émeute a été déployée alors que les participants quittent la Conférence des conservateurs de l’Ouest. Les membres d’ANTFA crient à tour de rôle des injures à la police. pic.twitter.com/wYeJOKE8sP – ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) 19 juin 2021

Ce qui est étonnant, c’est qu’ils n’ont absolument aucune conscience d’eux-mêmes lorsqu’ils posent des questions sur le 6 janvier. Ce sont des gens qui brandissent des drapeaux communistes et anarchistes qui détestent et veulent renverser notre gouvernement. BLM/Antifa a attaqué des bâtiments gouvernementaux et d’autres biens, ainsi que la police et d’autres personnes au cours de l’année écoulée. Ils ont tué des gens et causé des milliards de dégâts matériels. Le flic aurait dû répondre aux Antifa : où étiez-vous l’année dernière ?

Le poussin avec le signe vient de dire à cet octogénaire de « MOVE ALONG ! » alors qu’elle lui agitait ce joli signe pic.twitter.com/jh416l3sQa – Tiana Lowe (@TianaTheFirst) 19 juin 2021

Le panneau dit « Qui veut freiner un nazi ? » Important à retenir ? Vous êtes tous des nazis pour eux, tout le monde à leur droite est un nazi.

Agitant le drapeau communiste à la faucille et au marteau :

Vidéo d’Antifa fermant tout le bloc. Le personnel de l’hôtel de l’autre côté de la rue est à juste titre agacé. pic.twitter.com/TgHklLfYLB – Tiana Lowe (@TianaTheFirst) 19 juin 2021

Ils ont également harcelé Tiana Lowe du Washington Examiner. La veille, ils l’avaient harcelée et pointé des lasers sur elle pour l’empêcher de filmer et tenter de l’aveugler.

Denver : @TianaTheFirst a été harcelée et harcelée par des antifa lors de leur manifestation devant la @CentennialCCU Western Conservative Conference. Les antifa ont fermé la rue et confronté les conducteurs. Ils ne voulaient pas que Tiana filme. pic.twitter.com/Tn8qPm56bk – Andy Ngô (@MrAndyNgo) 19 juin 2021

Un moment absolument fou : malgré une hémorragie cérébrale et actuellement une déchirure ligamentaire à la jambe grâce à Antifa, @MrAndyNgo est venu à la fenêtre du centre-ville de Denver Hyatt pour filmer les membres d’Antifa qui protestaient contre lui. pic.twitter.com/pmzYKLaj0g – Tiana Lowe (@TianaTheFirst) 19 juin 2021

Denver : Antifa a fermé la route au centre-ville pour protester contre la conférence @CentennialCCU. Ils photographient les visages des conducteurs et leurs plaques d’immatriculation pour les doxer plus tard. pic.twitter.com/S2tBM7Idjd – Andy Ngô (@MrAndyNgo) 19 juin 2021

De plus en plus de personnes agressées, même des personnes fondamentalement de leur côté, pour le délit d’avoir osé les prendre en photo.

Un membre d’ANTFA qui se fait appeler “Vixie” attaque un manifestant anti-police pour avoir filmé l’événement. Elle était l’un des nombreux membres violents chargés d’attaquer quiconque était surpris en train de filmer. pic.twitter.com/iMwzItWAXf – ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) 19 juin 2021

Ses regards à la fin en disent long sur à quel point il pense que c’est fou.

Le membre d’ANTFA “Vixie” recourt à des railleries enfantines après qu’un manifestant (qui est du même côté qu’elle) lui ait dit qu’il avait le droit d’enregistrer dans un espace public pic.twitter.com/rhKXutuDYc – ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) 19 juin 2021

Ils ont attaqué un autre homme hier et lui ont arraché son téléphone des mains.

La représentante Lauren Boebert (R-CO), l’une des personnes présentes à la conférence qu’elles essayaient de cibler, a déclaré qu’elles devaient « obtenir un emploi ».

De l’examinateur de Washington :

« Peut-être que c’est leur travail. Peut-être qu’ils sont payés pour le faire », a déclaré Boebert dans une interview avec le Washington Examiner samedi. “Vous voyez cela de la part des progressistes d’extrême gauche parce que soit c’est leur travail, soit ils sont payés pour le faire, soit ils n’ont rien de mieux à faire, ils sont assis chez eux à collecter un chèque, et c’est leur vie.” “Je veux dire, je n’ai pas le temps pour ça”, a déclaré le législateur républicain. «Vous ne voyez pas les conservateurs faire des choses comme ça parce que nous avons des familles à prendre en charge, nous avons des emplois pour lesquels travailler, nous avons des communautés à développer. Et c’est notre objectif – non pas de détruire, mais de construire. »

Une personne d’Antifa portait une chemise la qualifiant de terroriste. Une autre lui a dit de « courir et se cacher », ce à quoi elle a répondu qu’elle avait pitié des chats de la femme.