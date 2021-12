Lauren Boebert dit qu’Ilhan Omar ne veut pas d’excuses

représentant Lauren Boebert (R-CO) a rejoint Laura Ingraham mardi pour discuter des retombées en cours entourant les remarques controversées qu’elle a faites à propos de la représentante. Ilhan Omar (D-MN).

« Écoutez, Laura, j’ai appelé pour lui parler directement de moi en réfléchissant à mes commentaires à son sujet », a commencé Boebert.

« J’ai fait une déclaration publique. Mais elle ne voulait pas entendre ce que j’avais à dire », a déclaré Boebert à propos d’un appel lundi entre les deux membres du Congrès, qui s’est terminé par Omar raccrochant et publiant une déclaration affirmant que Boebert ne s’était pas excusé et avait doublé sa rhétorique.

Boebert fait face à des critiques pour les commentaires anti-musulmans qu’elle a faits à l’encontre d’Omar, qui appelle les dirigeants de la Chambre à prendre des mesures contre Boebert.

«Omar et la gauche ne veulent pas d’excuses. Ils veulent l’humiliation publique », a poursuivi Boebert. « Ils veulent m’annuler et cela n’arrivera pas. »

Ingraham est intervenu en disant : « Alors tu es jeune. Vous venez d’arriver à Washington. Mais ils vont vous poursuivre parce qu’ils pensent que vous êtes une menace. Vous êtes un conservateur d’abord américain.

Elle a ajouté : « Ils ne t’aiment pas. Vous ne gagnerez jamais les distinctions des élites. Ils te détestent.

« Vous ne pouvez pas leur donner une batte pour vous frapper sur la tête », a poursuivi Ingraham, « ce que vous avez fait avec ces commentaires. Le reconnaissez-vous ? »

Boebert a répondu en disant qu’elle comprenait son erreur et croyait que sa déclaration reflétait cela. Les deux ont ensuite discuté d’Omar révélant les menaces de mort qu’elle avait reçues à la suite des commentaires de Boebert.

« Même Omar a élevé un homme qui appelait avec des menaces de mort », a noté Boebert.

Elle a continué:

Je pense que cet homme doit être retrouvé par la police du Capitole et tenu pour responsable, tout comme les hommes qui ont appelé avec des menaces de mort contre ma famille, contre mon personnel, mon restaurant, le tout ces derniers jours. Ils doivent être trouvés et tenus pour responsables. Tu sais comment ça va se passer ? Par nos courageux agents des forces de l’ordre que je soutiens pleinement et qu’Ilhan a dénigré et s’est efforcé de financer. Je ne critique certainement pas la religion ou la foi de qui que ce soit. C’est exactement pourquoi j’ai publié ma déclaration.