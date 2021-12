Lauren Boebert est plus stupide que la saleté – là-bas le problème

Est-ce que la colle pour modèle réduit d’avion est le dernier remède COVID cinglé ou quelque chose du genre ? Peut-elle vraiment être aussi stupide ? Une députée en exercice ? Ah bon? Ou est-ce simplement que sa collecte de fonds augmente chaque fois qu’elle démontre un malentendu de base sur… euh… tout ?

Elle est la Lauren. Elle parle pour les arbres. Et les rochers. Et ses Q-constituants conservateurs. Et une bonne partie de la moisissure et du mildiou du monde, d’ailleurs. Tout ce qui est insensé, vraiment. Lauren Boebert (R-Matière inanimée).

Alors, oui, c’est un jour se terminant par « y » dans un mois qui se termine par des sueurs froides sur l’état fragile de notre démocratie en l’Année de notre Seigneur 2021, alors naturellement Lauren Boebert reste enfermée dans une lutte à mort avec les représentants Louie Gohmert , Marjorie Taylor Greene et Paul Gosar pour voir quel cerveau peut faire éclore ses larves extraterrestres en premier.

Et voici la dernière entrée du représentant Boebert dans ce choc des titans des temps modernes :

X

365 348 enfants ont disparu en 2020. Vous n’avez pas entendu un mot des médias à ce sujet. Là réside le problème. – Lauren Boebert (@laurenboebert) 12 décembre 2021

Pour les non-tweeters :

365 348 enfants ont disparu en 2020. Vous n’avez pas entendu un mot des médias à ce sujet. Là réside le problème.

Alors, qu’est-ce qui est le plus flagrant ? Le mensonge ou la stupidité grossière ?

Eh bien, commençons par le mensonge. Le nombre de 365 348 est extrêmement trompeur, car il inclut les fugueurs qui rentrent presque immédiatement chez eux ou sont rapidement retrouvés. PolitiFact a vérifié une affirmation similaire à la suite de la disparition de Gabby Petito et a noté que le nombre d’enfants toujours portés disparus est bien inférieur au nombre total d’enfants portés disparus au cours d’une année donnée :

Les décomptes comprennent des enfants qui ont été portés disparus plus d’une fois aux forces de l’ordre. … Le Centre national à but non lucratif pour les enfants disparus et exploités a déclaré qu’il avait aidé les forces de l’ordre, les familles et les agences de protection de l’enfance avec 29 782 cas d’enfants disparus en 2020. Parmi ceux-ci, 27 072 étaient des fugueurs, dont la grande majorité sont localisés rapidement, a déclaré Rebecca Steinbach du centre. La deuxième catégorie la plus importante était les enlèvements familiaux, 1 396 cas.

Aussi, ceci :

X

Tellement de problèmes ici : 1. Trump était « président » en 2020

2. « Là enlies » n’est pas une chose

3. Si vous vous souciez du trafic sexuel d’enfants, vous en parleriez à votre ami Venmo et lui diriez d’arrêter. C’est là que réside votre problème.

Tu vois comment ça marche ? — BrooklynDad_Defiant ! (@mmpadellan) 12 décembre 2021

Et ça:

X

Cher Boebert :

« Il y a eu 45 000 décès liés aux armes à feu en Amérique en 2020. 45 000 enfants, parents, sœurs, oncles, meilleurs amis. 45 000 êtres humains pleinement formés et sensibles avec des souvenirs, des familles, des carrières et des rêves. – QuoteDigger (@QuoteDigging) 12 décembre 2021

Et ça:

Et voici ma modeste contribution :

X

J’ai envie de dire ça comme si j’étais un vieux capitaine de mer croustillant : « Thar enlies ! – Aldous J Pennyfarthing « Pédaler ou périr » (@AJPennyfarthing) 12 décembre 2021

Et jetons cela dans le mélange aussi, d’accord ?

Lauren Boebert est très stupide, mais c’est aussi une menteuse invétérée. Et tout porte à croire qu’elle ne croit pas vraiment en la démocratie, à moins qu’elle ne se transforme d’une manière ou d’une autre en une domination permanente de la minorité blanche.

Là encore, la stupidité, l’ignorance et le racisme sont désormais incontestablement la marque du GOP. Eh bien, ils l’ont toujours été, mais maintenant ils en sont bien, bien plus fiers qu’ils ne l’ont jamais été. Et c’est là que réside le problème.

