Lauren Boebert riposte après que les commentaires contre le représentant Omar ont suscité l’indignation: « Je ne serai pas annulé »

La représentante Lauren Boebert, R-Colo., est critiquée pour ses commentaires sur la représentante Ilhan Omar, D-Minn., mais elle a refusé de devenir une autre victime pour annuler la culture sur « The Ingraham Angle ».

Boebert a déclaré qu’elle avait appelé Omar pour s’excuser personnellement pour sa blague impliquant une récente altercation avec le démocrate du Minnesota, mais l’appel s’est terminé avec Omar raccroché et a été suivi d’un communiqué de presse qui semblait avoir été rédigé avant même que l’appel téléphonique ne soit passé.

« Elle ne voulait pas entendre ce que j’avais à dire », a déclaré Boebert. « Omar et la gauche ne veulent pas d’excuses. Ils veulent une humiliation publique. Ils veulent m’annuler mais cela n’arrivera pas… Je ne serai pas annulé. »

BOEBERT S’excuse auprès de la communauté musulmane APRÈS LES COMMENTAIRES D’ILHAN OMAR : « JE L’AI TENDUE »

Le républicain du Colorado a imputé les efforts de la gauche pour l’évincer au fait qu’ils n’avaient « aucun problème gagnant » à aborder, notamment la montée en flèche de l’inflation ou la crise à la frontière.

« Ils ne peuvent pas parler des pénuries de la chaîne d’approvisionnement, des pénuries de main-d’œuvre ou des pénuries de gaz », a-t-elle déclaré. « Pourquoi ne peuvent-ils pas parler de ces crises ? Parce qu’elles sont à l’origine de chacune d’entre elles. »

« Les politiques démocrates ont échoué », a-t-elle poursuivi. « Ils se concentreront donc sur l’indignation d’Ilhan plutôt que sur l’indignation du peuple américain qui étouffe sous le régime défaillant de Biden. »

Ingraham a repoussé Boebert, avertissant qu’elle avait donné à la gauche déjà haineuse une « bat pour te frapper sur la tête avec ». Boebert a expliqué qu’elle ne s’était pas excusée pour apaiser la gauche mais pour continuer à être une bonne députée pour ses électeurs.

« Ils savent que je défendrai Israël et soutiendrai notre police contrairement à d’autres qui traitent les Israéliens de terroristes et veulent démanteler la police », a-t-elle déclaré. « Je protégerai votre droit de garder et de porter des armes, contrairement à Ilhan Omar qui soutient le gouvernement qui vient à votre porte et vous confisque vos armes… Ces politiques sont dangereuses. »

Ingraham a proposé d’accueillir un débat entre Boebert et Omar sur « The Ingraham Angle » à l’avenir, auquel Boebert a convenu qu’il serait « absolument fantastique ».

« J’aime l’Amérique et en fin de compte, c’est la différence fondamentale ici », a-t-elle comparé. « Et je serai heureux d’accepter cette invitation à avoir un débat ici même dans votre émission avec la membre du Congrès Ilhan Omar. »

Boebert a clairement indiqué qu’elle n’était pas anti-musulmane et a présenté ses excuses à la communauté musulmane pour ses commentaires.

Boebert a suscité des critiques à propos de Thanksgiving après avoir été filmée en train de dire à des partisans du Colorado qu’elle avait récemment eu une altercation avec Omar dans un ascenseur du Capitole. Elle a dit qu’elle montait dans l’ascenseur avec un membre du personnel lorsqu’elle a vu un officier de police du Capitole courir vers eux « avec de l’inquiétude sur tout le visage » dans le but d’empêcher la porte de l’ascenseur de se fermer.

« Je regarde à ma gauche et la voici : Ilhan Omar. Et j’ai dit : ‘Eh bien, elle n’a pas de sac à dos. Ça devrait aller' », a-t-elle déclaré, suscitant des acclamations. « J’ai regardé et j’ai dit : ‘Oh, écoute, l’équipe du jihad a décidé de se présenter au travail aujourd’hui.' »

Jessica Chasmar de Fox News a contribué à ce rapport.