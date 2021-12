Lauren Boebert, une décrocheuse du secondaire, fait une erreur majeure dans un tweet et elle est maintenant la risée

Il est temps pour l’un de nos versements hebdomadaires de « Lauren Boebert est tellement stupide que… » et, bien sûr, cela nous oblige à mettre en garde que le fait qu’elle a abandonné l’école secondaire et a obtenu un GED n’est pas le problème, pas du tout. Comme nous le disons toujours, l’éducation formelle est un luxe et certaines personnes ne peuvent pas se le permettre. Cela ne veut pas dire qu’on n’a pas l’obligation de s’éduquer.

Lauren Boebert n’est pas stupide parce qu’elle a un GED, elle est stupide parce qu’elle est stupide et elle a refusé du tout de s’instruire. S’éduquer, c’est faire un peu de lecture, on apprend beaucoup en lisant, en effet il faut prendre plaisir à apprendre.

De toute évidence, Lauren Boebert, qui est l’une des 535 personnes sur terre avec un vote au Congrès des États-Unis, est si stupide qu’elle n’a clairement jamais rien lu qui n’implique pas une arme à feu et/ou Trump d’une manière ou d’une autre.

Et donc là vient le problème :

Oh non, une faute de frappe ! Si j’étais démocrate, je serais capable de blâmer le clavier pour cette erreur, puis d’aller à la télévision et de crier que « je n’ai pas tapé les lettres ». Peut-être que je devrais toujours inclure des fautes de frappe lorsque je parle d’enfants disparus, il semble que ce soit la seule façon pour vous de prêter attention. – Lauren Boebert (@laurenboebert) 12 décembre 2021

Non, Laurent. Non, ce n’est pas une faute de frappe. Nous allons vous faire une démonstration d’une faute de frappe. Une faute de frappe, c’est quand on écrit « là » au lieu de « leur » ou « ici » au lieu de « entendre » ou qu’on mélange le « c’est » avec « son ». C’est une faute de frappe et ne discutez pas parce que nous sommes des experts pour faire des fautes de frappe.

Ce n’est pas une faute de frappe lorsque vous démontrez que vous n’aviez aucune idée de la façon de formuler les mots en premier lieu. Écrire « beaucoup » n’est pas une faute de frappe si vous pensez que « beaucoup » est un mot. Et c’est là que réside le problème, Lauren. Vous pensiez que « enlies » est un mot, qui suit souvent « là-bas ».

Rien de tout cela n’aurait eu de sens sans le fait que Lauren Boebert n’a de toute évidence jamais lu un livre de sa vie, et ne peut donc pas se donner la peine de s’instruire, et détient toujours cette voix, et beaucoup de pouvoir disproportionné sur en plus parce qu’elle est l’une des MAGA les plus fidèles.

Il y a des gens très intelligents au Congrès. Si nous devons aller de l’autre côté et prouver que ce n’est pas une affaire de « nous » contre « eux », nous dirons que Jim Jordan semble assez intelligent, même s’il est bizarre et un traître. Le problème n’est pas son intelligence.

Boebert a la chasse d’eau, elle est bizarre, une traîtresse, elle est sans éducation et muette comme un roc sous l’eau.

Twitter a eu quelques réflexions :

« Là enlies » OH MON DIEU. Je suis décédé. https://t.co/URRvLzcVYr – Le chuchoteur rauque (@TheRealHoarse) 12 décembre 2021

Selon le même document du FBI que @laurenboebert cite ici, 95 % étaient des fugueurs, 2 % ont été enlevés par un parent n’ayant pas la garde et un total de 276 (0,1 %) ont été enlevés par des étrangers et probablement couverts par les médias. C’est là que réside le problème de ce tweet. https://t.co/vS25BDYffP – Bill Weir (@BillWeirCNN) 12 décembre 2021

Je pense que chaque déclaration dans ce tweet est soit factuellement fausse, soit grammaticalement incorrecte. Presque impressionnant ! https://t.co/Y2IeUyITWi – Aaron Rupar (@atrupar) 12 décembre 2021

Enlies https://t.co/jlkTDuNlSz – noah kulwin (@nkulw) 12 décembre 2021

Je vais prendre les raisons pour lesquelles Blowbert a besoin d’un dictionnaire pour Noël pour 500 $ Alex. Au lieu de cela, elle a acheté des armes à feu à ses enfants Aaaannnd Là est le problème. https://t.co/N4odmJWLRD – TheSadTruth💙 (@ReportsDaNews) 12 décembre 2021

BoBo ici fait des conneries stupides… Les fautes d’orthographe sont très basses sur cette putain de liste… Je dirais que donner des visites de trahison au Capitole pour s’assurer que Timothy McTrump Humpers a la meilleure chance de renverser notre constitution pourrait remporter les plus grands honneurs !#LaurenBoebertIsSoDumb https://t.co/cYs9RnYgNF – Tony Michaels 🎙 (@thetonymichaels) 12 décembre 2021

« Là enlies » ?????????????? https://t.co/DlZ3QqISht – Cheri Jacobus (@CheriJacobus) 12 décembre 2021

C’est le fanatique qui continue de qualifier @IlhanMN de djihadiste. Dites-moi que vous n’avez jamais écrit une expression que vous êtes sur le point d’utiliser sans me dire que vous n’avez jamais écrit une expression que vous êtes sur le point d’utiliser. De plus, ses « données » sont manifestement fausses, sans surprise. https://t.co/5FLPEMxLzj – Holt pour Cincinnati (@voteholt) 13 décembre 2021

****

[email protected] et sur Substack : beaucoup de bruit pour tout