Lauren Boebert veut vraiment destituer Biden, mais elle aurait d’abord dû embaucher un relecteur ⋆ .

Les finances de campagne de la représentante républicaine Lauren Boebert du Colorado ont fait l’objet de nombreuses spéculations. Les façons apparemment corrompues et peut-être illégales dont elle a utilisé les finances de sa campagne pour payer des objets personnels, comme 20 000 $ d’essence et de loyer. Elle n’est pas particulièrement brillante, mais la plupart de ses collègues non plus. Elle est mesquine, soupçonnée d’être profondément liée à la tentative de coup d’État du 6 janvier, et pratique un style de théâtre politique sans substance ni fait qui a été utilisé avec le plus de succès par Donald Trump en 2015.

Vendredi, la représentante Boebert a fait sa meilleure impression de ce à quoi le GOP pense que les fonctionnaires ressemblent et a envoyé un communiqué de presse appelant à la destitution du président Joe Biden. Pourquoi? On s’en fout. Que propose la représentante Boebert pour ses électeurs ? Rien. Lauren Boebert a-t-elle envoyé ce communiqué de presse avec une grande signalisation en majuscules indiquant «IMEACH BIDEN» ? Oui. Oui elle l’a fait. Et bien qu’elle ait depuis essayé de cacher cette erreur flagrante, Internet est éternel.

Commençons par une mise en garde : nous nous moquons de Lauren Boebert parce qu’elle est une personne de merde. Les personnes atteintes de GED, un groupe auquel Boebert appartiendrait, ne sont pas stupides.

Les problèmes de Boebert sont spécifiques à sa profession et à son parti politique. Quelle que soit l’éducation qu’elle a reçue, elle ne semble pas la rendre moins « intelligente » que le juge de la Cour suprême Brett Kavanaugh et son héritage soigneusement planifié à Yale. Cela la rend non moins intelligente que le présumé trafiquant sexuel et ancien représentant de la William and Mary Law School Matt Gaetz. Et tandis que Marjorie Taylor Greene a neuf ans de plus que Boebert, il ne semble pas y avoir beaucoup de différence entre les deux en ce qui concerne la maturité.

Concentrons-nous donc sur la gaffe et évitons de frapper les millions de personnes atteintes de GED qui ne sont pas Lauren Boebert.

Sans plus tarder, je vous propose un théâtre politique épique avec une faute de frappe !

Voici la pièce complète.

Et les réponses sont très apaisantes.

X

Lauren Boebert : « Hey Marge, ça te dérange si je copie ton travail ? » Marjorie Taylor Greene : “Bien sûr, ne le rendez pas évident.” Lauren Boebert : * rit « KAY ! » pic.twitter.com/AW2OhpJYNB – 💀DeathMetalViking💀 (@DeathMetalV) 24 septembre 2021

Et puis amusez-vous avec les mots.

X

Nous ne pouvons pas la laisser attaquer le président. Je le mesure. – James Gregory (@JasGregory) 24 septembre 2021

Et voici une blague.

X

Imeach est déjà enregistré par Ikea comme le nom d’un repose-pieds. – Tinzien (@Tinzien) 24 septembre 2021

Ensuite, il y a l’imagerie.

Et quelques rappels de gaffe classiques.

X

Lauren Boebert a mal orthographié le mot “impeach” aujourd’hui comme “imeach”. En mars, elle a mal orthographié son propre nom de famille. MDR. https://t.co/HZ1pl0L1v6 – PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) 24 septembre 2021

Et à partir des fichiers « Je ne l’ai pas dit, cette personne l’a fait » :

Dans le dossier de Boebert, elle veut attaquer à la fois le président Biden et le vice-président Harris. Si vous appelez le président et le vice-président, le prochain en ligne est le président de la Chambre.

Aussi, c’est peut-être ce que Boebert recherchait ?

Et enfin.

N’hésitez pas à ajouter quelques idées dans les commentaires.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir Community last sur Patreon !

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.