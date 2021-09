Lauren Conrad et d’autres stars soutiennent le coiffeur après la mort de son frère

in

Kristin Ess« une clientèle de célébrités se mobilise autour d’elle suite au décès tragique de son jeune frère.

Le vendredi, sept. 24, le coiffeur acclamé a confirmé pseudo a perdu son combat contre COVID-19, une conclusion déchirante à une histoire qui comprenait également la naissance de son premier enfant. Il y a cinq jours, Ess a déclaré que l’homme de 32 ans avait été placé sous ventilateur le matin même de la naissance de son fils. Nick ne pouvait le voir que sur FaceTime avant d’être intubé.

“Mon petit frère est parti et mon cœur se sent vide”, a écrit Ess sur Instagram, ajoutant: “Je déteste tellement ce virus. Je déteste la façon dont il vole la vie des gens sans schéma ni fin en vue. Covid ne fait aucun prisonnier . Cet homme gentil, beau, travailleur, généreux, compatissant m’a été volé, volé à sa femme, son nouveau-né, sa famille et ses amis. Nous avions encore tant de souvenirs à faire avec lui. “

Elle a poursuivi: “Nick est une légende qui a vécu toute sa vie au cours de ses 32 ans et je n’arrêterai jamais de me demander ce qu’il aurait pu faire au cours des 32 prochaines.⁣”