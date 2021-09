Lauren Conrad lance une collection de maison pour enfants neutres en matière de genre chez Kohl’s

Nous avons interviewé Lauren parce que nous pensons que vous aimerez ses choix. Certains des produits présentés sont de sa propre ligne. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Vous cherchez un moyen d’augmenter le facteur cosy et mignon de la chambre de votre tout-petit ? Lauren Conrad avez-vous couvert!

Cette semaine, la co-fondatrice de Little Market a élargi sa gamme Little Co. chez Kohl’s pour inclure des articles de maison non sexiste pour les enfants et nous sommes obsédés ! Et nous n’avons même pas d’enfants. S’appuyant sur la même palette de couleurs terreuses et l’engagement envers la durabilité qui prévaut dans ses lignes de vêtements LC Lauren Conrad et Little Co., la maman de deux enfants a conçu tout ce dont vous avez besoin pour améliorer le paysage de lit de votre tout-petit.

“J’aime vraiment l’esthétique de Little Co. Nous avons pu créer une belle collection avec des tissus confortables et durables et dans une palette de couleurs blanchies au soleil et composée de nuances trouvées dans la nature”, a expliqué Lauren à E !. “Nous nous sommes également concentrés sur la création d’art non sexiste pour nos vêtements afin qu’ils puissent facilement être coordonnés ou transmis à nos frères et sœurs.”