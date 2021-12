Lauren Conrad partage des choix de cadeaux pour les tout-petits

Nous avons interviewé Lauren Conrad parce que nous pensons que vous aimerez ses choix. Les produits présentés sont des marques propres de Lauren. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

Si vous avez des achats de cadeaux de Noël sur votre liste, mais que vous n’y êtes pas encore parvenu, vous êtes loin d’être seul. Et si vous cherchez des informations sur le shopping et comment vous organiser, vous êtes au bon endroit. ET! Éditeur d’invités de vacances Lauren conrad a des conseils sur la façon de parcourir cette liste de cadeaux et quelques suggestions de cadeaux pour les plus petits dans votre vie.

Lauren a admis qu’elle « jamais, jamais, jamais » n’avance dans ses achats de vacances, mais elle l’a fait cette fois-ci, en faisant remarquer : « Vous savez ce que j’ai fait ? J’ai mis du temps de côté dans mon calendrier, ce que je ne fais jamais, mais j’ai littéralement l’heure prévue pour faire mes achats des Fêtes. »

Le fondateur de Little Market a expliqué : « Je l’ai fait parce que je pense que les gens pensent souvent que c’est quelque chose que vous faites chaque fois que vous avez du temps libre, mais j’ai fait un réel effort pour le faire. Je laisse toujours tellement de choses au à la dernière minute et chaque année et dire ‘Je vais être meilleur l’année prochaine’, mais cette fois, je suis resté étonnamment avec. »

Heureusement, Lauren est en avance sur le jeu car cela signifie que nous devons choisir son cerveau pour acheter des cadeaux pour enfants, y compris les articles à éviter.