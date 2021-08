Lauren Conrad révèle si elle a regardé les collines : un nouveau départ

in

Lauren Conrad est sur la colline quand il s’agit de son intérêt pour la télé-réalité.

Même si bon nombre de ses anciennes co-stars se sont réunies pour le redémarrage de The Hills, elle a gardé ses distances et n’est pas encore apparue sur New Beginnings, qui a eu sa finale de la saison deux le 4 août.

Mais la star de télé-réalité devenue créatrice de mode a-t-elle suivi en regardant Brody Jenner, Heidi montag, Spencer Pratt et Audrina patridge dans le confort de son canapé ?

“Honnêtement, je ne l’ai pas vu”, a avoué Lauren lors d’une interview avec Entertainment Tonight le 27 août.

Mais ne faites pas une montagne d’une taupinière. Elle a donné sa bénédiction au redémarrage en disant: “Je pense que c’est génial. Je suis contente qu’ils aient pu le refaire.”

Lauren, 35 ans, a également révélé pourquoi elle en avait fini avec ce chapitre de sa vie, et apparemment cela n’a rien à voir avec un drame hors écran. “En fait, je ne regarde pas vraiment de télé-réalité”, a-t-elle déclaré, ajoutant que “c’est un petit déclencheur pour moi” après avoir joué dans The Hills de 2006 à 2009.