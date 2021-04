Lauren et David Lauren accueillent le troisième fils – WWD

Lauren et David Lauren ont accueilli leur troisième fils au monde.

Nommé Robert Rocky Lauren, il est né samedi à New York, pesant 7 livres, 10 onces et mesurant 19,75 pouces.

Selon la publication Instagram de David Lauren, ils ont décidé de l’appeler Rocky «comme une ode aux magnifiques montagnes Rocheuses où nous nous sommes mariés, un endroit que nous avons visité en grandissant et un clin d’œil à mon personnage de film préféré.

David Lauren, directeur de l’innovation et de la marque chez Ralph Lauren Corp. et Lauren Bush Lauren, directrice générale et cofondatrice de FEED Projects, se sont mariés en 2011.

David Lauren a noté que sa femme allait bien et qu’il avait hâte que leurs deux fils aînés, James, 5 ans et Max, qui auront trois ans lundi prochain, rencontrent leur petit frère.