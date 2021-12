Lauren Green de Fox News : les hymnes de Noël sont importants pour trois raisons principales

La correspondante en chef de la religion de Fox News Channel, Lauren Green, adore la façon dont les hymnes de Noël nous rappellent le vrai sens de Noël.

Dans un essai inclus dans le nouveau livre « All American Christmas » de Rachel Campos-Duffy et Sean Duffy, Green partage son appréciation pour les « merveilleuses vérités théologiques dans la pépite et la forme d’un air familier. Elles sont tellement puissantes. »

Voici, selon ses propres mots, son explication engageante sur la façon dont sa compréhension de Noël a évolué au fil du temps à mesure que sa propre foi se développait.

Ces paroles sages ainsi que les histoires, les traditions et les souvenirs de nombreuses autres personnalités et membres du personnel de Fox News parsèment les pages du livre.

Lisez les réflexions de Lauren Green sur les hymnes de Noël

Lauren Green dans All American Christmas : Pour moi, mes souvenirs de Noël de l’enfance à l’âge adulte représentent, dans une certaine mesure, l’évolution de ma foi de Noël.

Ce qui a commencé comme un fantasme d’enfance du Père Noël, des rennes, des jouets et de tout le reste des traditions séculaires que nous partageons dans notre culture a, au fil du temps, pris tout le poids théologique de la réalité de la naissance de Jésus-Christ.

SEAN DUFFY RÉVÈLE L’HONNEUR ET LA JOIE DE NOL

Une façon d’illustrer cela est que, enfant, je chantais des chants de Noël et des hymnes.

Je connaissais les mots.

En vieillissant, j’ai compris le sens des mots.

Je comprends et apprécie maintenant ces merveilleuses vérités théologiques sous la forme d’une pépite et d’un air familier. Ils sont tellement puissants. »

« En vieillissant », dit Lauren Green, « j’ai compris le sens des paroles » des cantiques et chants de Noël qu’elle chantait depuis l’enfance, qu’elle partage avec les lecteurs de « All American Christmas ». (iStock)

Les cantiques de Noël sont importants pour trois raisons.

Premièrement, ils nous rappellent la puissance de l’Évangile.

Deuxièmement, Dieu nous a donné l’habileté et le commandement de chanter, et Il peut être glorifié même dans une bonne musique profane.

LE VRAI SENS DE NOL ET LA JOIE DE LA FOI

Et enfin, ils nous rappellent notre entière confiance en la grâce de Dieu.

L’un des hymnes que j’adore est « Hark! The Herald Angels Sing. » Le chant de Noël décrit une scène que Luc raconte au chapitre 2, verset 14.

Alors que nous célébrons Noël dans moins d’une semaine, nous savons que « Dieu a choisi de nous envoyer son fils en cadeau, créant ainsi une chance pour que notre relation avec lui se réconcilie », déclare Lauren Green dans son essai réfléchi. (iStock)

Deux des ministres fondateurs du méthodisme, George Whitefield et Charles Wesley, ont contribué aux paroles, qui sont mises sur la musique de Felix Mendelssohn, le grand compositeur allemand célèbre pour les oratoires « St. Paul » et « Elijah ».

La chanson commence par « Hark ! les anges hérauts chantent : ‘Gloire au roi nouveau-né. Paix sur terre et miséricorde douce, Dieu et les pécheurs réconciliés.' »

Cette dernière déclaration, « Dieu et les pécheurs se sont réconciliés », reflète ce pour quoi Jésus est né et a annoncé pour toute l’humanité. L’humanité peut maintenant être réconciliée avec Dieu, parce que Dieu a choisi de nous envoyer son fils comme un cadeau, créant une chance pour que notre relation avec lui soit réconciliée.

Lauren Green est la correspondante principale pour la religion de Fox News Channel. « Chaque cœur, vraiment, quand il chante, chante finalement pour Dieu », dit-elle.

Nous péchons mais nous pouvons être rachetés par la grâce de Dieu.

C’est ce qui fait du christianisme ce qu’il est.

Les paroles ultérieures disent: « Voilée dans la chair, la divinité voit. Salut la divinité incarnée. »

BILL HEMMER : NOL NE SERAIT PAS NOL SANS FAMILLE ET MAISON

Cela nous dit que Dieu est venu dans la chair. C’est une divinité incarnée. Il est, comme le dit l’évangéliste Jean, « La Parole faite chair. »

Ces quelques versets sont la somme des croyances fondamentales qui sous-tendent notre foi…

Outre la puissance de ces [Christmas carols] pour proclamer l’Évangile, nous chantons parce que Dieu nous commande de faire de la musique.

Et chaque cœur, vraiment, quand il chante, chante finalement pour Dieu.

Nous chantons peut-être « Châtaignes rôtissant sur un feu ouvert », mais la chaleur et le réconfort que nous recherchons à travers cette chanson sont vraiment notre cœur qui crie à Dieu de nous réconforter… Chanter des chants de Noël ensemble est la glorification du Dieu que nous adorer par le chant.

Extrait de Tout Noël américain par Rachel Campos-Duffy et Sean Duffy.