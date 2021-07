Lauren James a retrouvé son frère Reece à Chelsea… mais la starlette anglaise est un grand nom à part entière et est destinée au très haut niveau

Si vous connaissez votre football féminin, alors vous avez entendu parler du nom de Lauren James.

La starlette anglaise est considérée comme l’une des perspectives les plus brillantes du jeu – et à juste titre.

.

La famille James se réunit à Chelsea

Le déménagement prolongé du joueur de 19 ans à Chelsea depuis Manchester United, qui pourrait atteindre 200 000 £, a finalement été confirmé vendredi après des mois de négociations.

Sans surprise, les Red Devils ont joué dur sur le prix de James, qui avait exprimé le désir de se rapprocher de sa famille à Londres.

Les connexions inévitables se feront avec Reece James, le frère de Lauren, qui est également dans les livres des Blues.

C’est un sentiment formidable de revenir à la maison, dans un grand club, le club que j’ai commencé à l’âge de six ans. Pouvoir jouer pour la première équipe maintenant et revenir ici avec Emma et le reste du groupe est un sentiment formidable. J’ai hâte de rencontrer tous les fans à kingsmeadow @ChelseaFCW 💙😍 pic.twitter.com/8k6CDkkEB4

– Lauren James (@laurenjamess22) 23 juillet 2021