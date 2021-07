Lauren James rejoindra son frère Reece à Chelsea après que Manchester United ait accepté des frais de transfert record pour la starlette anglaise

La chancelière allemande et le président américain ont tous deux souligné vouloir rétablir les liens entre Berlin et Washington après la présidence de Donald Trump. Mais le gazoduc russe devrait gâcher leur relation pour les années à venir. Mme Merkel a jusqu’à présent snobé l’opposition des États-Unis et de l’Europe de l’Est, qui ont demandé […] More