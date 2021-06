Lauren Jarvis, directrice de Spotify Podcast, quitte son poste

Lauren Jarvis a quitté son poste de direction chez Spotify en tant que responsable des partenariats de contenu pour l’Amérique du Nord.

Jarvis rejoint la startup du club de lecture par abonnement Literati, comme en témoigne sa biographie LinkedIn. Elle occupera le poste de Chief Business Officer de la startup. Sous Spotify, Jarvis gérait le catalogue audio podcast de plus de 2 millions de podcasts. Elle a également aidé à superviser les acquisitions de podcasts clés pour Spotify, notamment The Joe Rogan Experience et Dax Shepherd’s Armchair Expert.

Jarvis a rejoint Spotify en 2016 après avoir occupé le poste de directeur du développement commercial pour VEVO. Elle a également travaillé au sein du cabinet de conseil Booz & Co. pendant plus de six ans. Literati espère que Jarvis contribuera à stimuler sa croissance en intensifiant ses opérations commerciales et en concluant de nouveaux partenariats avec des clubs de lecture.

« J’ai eu le privilège d’apporter des podcasts sur Spotify où je me suis étroitement associé à des talents pour informer, divertir et inspirer leurs fans grâce à l’audio. Je suis ravi de développer mon expérience chez Literati. Je crois de tout cœur en la vision de Jessica de rassembler les amoureux de la littérature, en faisant évoluer la façon dont les gens trouvent la communauté en ligne », a déclaré Jarvis à Variety.

Literati est une startup basée à Austin fondée en 2017 en tant que club de lecture pour enfants. Il a levé 54 millions de dollars de financement à ce jour depuis qu’il s’est étendu à des lecteurs de tous âges. Le mandat de Jarvis en tant que responsable des partenariats de contenu de Spotify a été fructueux.

Spotify affirme que son audience de podcasts a presque doublé depuis le début de 2019. Il compte plus de 299 millions d’auditeurs sur 92 marchés. Il dispose d’une solide suite d’analyses qui offre aux créateurs de podcasts une analyse approfondie de leurs données pour déterminer leurs épisodes les plus réussis. Il aide également à susciter l’engagement en identifiant où et comment les utilisateurs interagissent avec les épisodes de podcast.

Spotify a continué à acquérir de nouvelles propriétés de podcast tout au long de 2019, 2020 et 2021. Mais sa stratégie d’acquisition de podcast pourrait ralentir alors qu’elle s’efforce de faire mûrir la plate-forme.

Il a acquis la plate-forme d’hébergement de podcasts Anchor pour permettre aux débutants de se lancer facilement dans le podcasting. Il permet également aux créateurs de podcasts d’éditer leurs podcasts avec une suite d’outils de création sur Soundtrap qui inclut une fonction de transcription.

Spotify se diversifie également dans les salles audio en direct avec Greenroom – un clone de Clubhouse. Il espère que les utilisateurs intéressés par Greenroom seront prêts à transformer leurs émissions en podcasts pour le plaisir une fois la partie audio en direct terminée. C’est un moyen de garder les créateurs entièrement au sein de l’écosystème Spotify lors de la création de contenu, qu’il s’agisse d’audio en direct ou de podcasts.