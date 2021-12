Lauren, la femme d’Aaron Paul, enceinte du bébé n°2

Aaron Paul et sa femme Lauren sont sur le point de former une famille de quatre personnes ! L’alun de Breaking Bad a annoncé mercredi 1er décembre que lui et sa femme attendaient leur deuxième enfant ensemble. Le petit en route rejoindra Story Annabelle, la fille de 3 ans du couple.

Le couple a fait l’annonce passionnante avec une adorable photo de la petite Story embrassant le ventre rond de Lauren en pleine croissance, avec Paul sous-titrant le doux instantané, « Je t’aime déjà tellement petit. J’ai hâte de te rencontrer numéro 2. » Il a ajouté un bébé et lu des emoji de cœur. Lauren a partagé la même image sur son compte avec une légende similaire : « Nous avons hâte de te rencontrer bébé ! Nous t’aimons déjà tellement. » Le couple n’a pas révélé d’autres détails pour le moment, tels que la date d’accouchement ou le sexe de leur petit.

L’arrivée du petit interviendra trois ans après que Paul et sa femme soient officiellement devenus parents avec l’arrivée de Story. Après s’être marié en mai 2013, le couple a annoncé en septembre 2017 qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble, Lauren donnant naissance à Story en 2018. À l’époque, Paul avait partagé la nouvelle via une douce photo du pied de la petite Story, qui il a partagé sur les réseaux sociaux avec la légende « mon cœur ». Lauren, quant à elle, a légendé une photo de son nouveau-né, « il n’y a pas de mots qui pourront jamais expliquer ce qui vient d’arriver à mon cœur. »

Depuis qu’il est officiellement devenu parent, Paul n’a pas hésité à faire allusion à ses espoirs d’accueillir un jour plus de bébés avec sa femme. S’adressant à Haute Living en 2020, l’acteur a déclaré qu’il « a hâte d’avoir un autre bébé ». L’acteur a qualifié la paternité de « meilleur chapitre de ma vie », ajoutant que « la paternité m’a définitivement changé. Avoir un enfant est la chose la plus proche de la magie que l’on puisse avoir. Je vois pourquoi les gens se précipitent chez eux pour être là quand ils rentrent de chez eux. l’école. Vous ne voulez rien manquer.

La nouvelle de l’arrivée prochaine du couple a suscité de nombreux messages de félicitations. L’ancienne de Walking Dead, Alanna Masterson, a répondu à l’annonce de la grossesse de Lauren avec une série d’émojis au cœur rouge, Joe Jonas partageant la même réponse sur le post de Paul. Octavia Spencer, quant à elle, a répondu: « Félicitations. » Jimmy Kimmel a réagi de manière hilarante en commentant « beau travail », avec l’actrice Ashley Greene répondant au message de Paul, « très gentil ! Félicitations mon ami. »