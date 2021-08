Lauren Maxwell, la fille du rappeur Fetty Wap, est décédée à l’âge de 4 ans

in

Fetty wap pleure la perte d’un membre de sa famille décédé à un âge beaucoup trop jeune.

La fille du rappeur de 30 ans Lauren Maxwell est décédé à l’âge de 4 ans, avec la mère de la fille, Miami turquoise, partageant la nouvelle sur Instagram le samedi 31 juillet, selon les médias. Le message comprenait des images déchirantes de Lauren jouant dans une piscine.

“C’est ma sirène princesse Aquarius incroyable, belle, drôle, vibrante, aimante, talentueuse, intelligente et têtue”, a écrit Turquoise en légende de la publication. “Si vous voyez ce post défiler avec son commentaire ou si vous vous dites simplement ‘je t’aime LAUREN’ parce qu’ils disent que les âmes peuvent sentir votre amour #rip.”

La cause du décès n’a pas été divulguée publiquement, ni la date exacte du décès de la jeune fille. ET! News a contacté l’équipe de Fetty Wap pour commentaires et n’a pas encore eu de réponse.

Parmi ceux qui ont envoyé du soutien dans la section des commentaires figurait Love & Hip Hop: Atlanta’s Jessica dis moi, qui a écrit : “Je t’aime Lauren. Je t’aime aussi ‘Bébé’ [heart and praise hands emojis]. “