Lauren nommée nouvel expert technique de la FIFA pour le développement des talents en Afrique

16/11/2021 à 17:33 CET

Lauren Bisan-Etame, ancien footballeur entre autres de Levante, Majorque et Arsenal, a été désigné comme Le nouvel expert technique de la FIFA pour le développement des talents en Afrique. En ce sens, l’ex-footballeur aura pour mission de augmenter le niveau de compétitivité du continent. Pour atteindre l’objectif, Lauren pourra mettre à disposition la vaste expérience acquise au cours de sa carrière, et qui lui a permis de devenir l’une des légendes d’Arsenal et de l’équipe du Cameroun.

Au cours de sa longue carrière de footballeur, il a atteint deux Premier League, quatre FA Cup et trois Community Shield avec lui Arsenal des Invincibles, mais aussi une médaille d’or olympique et deux coupes d’Afrique avec le Cameroun, sans oublier son passage à la carrière de Séville, ainsi que la première équipe de Levante et Majorque, où il a réalisé une Supercoupe d’Espagne et a joué la finale de la Recopa de Europa. De plus, Lauren détient le titre d’entraîneur depuis un an. Toutes ces expériences, souligne la FIFA, peuvent être mises à la disposition de votre corps pour atteindre l’objectif.

Lors de votre rendez-vous, Lauren Il a déclaré : « J’assume cette position avec la plus grande des illusions. C’est une fierté, mais aussi une grande responsabilité, de faire partie de la famille FIFA. Je vais faire de mon mieux pour redonner au football tout ce qu’il m’a donné et faire grandir ce sport dans le monde entier. Je suis sûr que si nous prenons les bonnes mesures, nous pouvons le faire grandir encore plus et jeter les bases de l’avenir& rdquor ;.

Par conséquent, et après avoir rejoint la FIFA, Lauren retrouve Arsène Wenger, qui était son entraîneur et grand supporter à Arsenal. Ensemble, ils sont entrés dans l’histoire de la Premier League, et maintenant, tous deux sont réunis dans la fédération internationale de football dans le but de faire progresser le football et jeter les bases de son amélioration.