Lauren Ridloff ouvre le rideau sur un caméo épique de la scène de crédit

Ridloff : Je dois vraiment dire que c’était vraiment un mouvement passionnant. Nous avons fait cette scène pendant que nous faisions des reprises et aucun de nous ne savait exactement ce qui se passait, ce que nous faisions, avec qui allait tourner jusqu’au jour de. Donc nous en sommes arrivés là et c’était comme : « Oh, c’est toi. Nous sommes tous ensemble. C’est génial. » Donc c’était vraiment très excitant.

… Je voudrais parler de notre travail avec Harry, qui a été une surprise totale du monde de la musique. Et il a cette profondeur incroyable et ce sens intuitif de la façon de partager le même espace avec une personne sourde. Une personne si chaleureuse. J’ai apprécié mon temps à travailler avec lui, c’est sûr.

Il y avait une scène qui n’a pas été intégrée au film et nous étions tous assis ensemble en cercle et pour cette scène, je devais commencer les yeux fermés puis les ouvrir lentement. Évidemment, en tant que personne sourde, je ne pouvais pas entendre le réalisateur prononcer le signal. Ou même avec le stylo laser, cette technologie n’allait pas aider. Donc ça ne sera pas utile. Je ne savais pas quand le réalisateur criait coupe. Alors pendant un moment, à chaque fois qu’ils disaient couper, l’interprète devait faire le tour du cercle et venir vers moi — c’est une grande pièce — et me taper sur l’épaule. Cela s’est produit plusieurs fois. Et Harry m’a juste regardé et a dit: « Hé, je peux juste te taper quand ils disent couper pour te faire savoir d’ouvrir les yeux. » Et j’étais comme: « Wow, merci. » Il observait juste la situation. Il n’avait pas à expliquer la situation. Il a juste regardé, compris et est intervenu.