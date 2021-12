Lauren Sanchez et Jeff Bezos montrent leur superbe physique lors de leur escapade de Noël

Lauren Sanchez Oui Jeff Bezos Ils ont été aperçus lors de leur escapade de Noël et ils avaient l’air incroyables. Plutôt que de faire face au froid hivernal, le couple puissant est parti en vacances sur un yacht sous le soleil de Saint-Barth avec sa famille.

Nikko González (le fils de Lauren avec le joueur de la NFL Tony González), sa sœur et le frère de Bezos, marque, a rejoint le milliardaire et magnat d’Amazon et sa petite amie, la présentatrice de nouvelles primée aux Emmy Awards.

Bezos, 57 ans, et Sánchez, 52 ans, portaient leurs silhouettes fantastiques en maillot de bain, montrant qu’ils étaient en très bonne forme. Semblant vraiment amoureux, les deux ont profité de leurs vacances avec leur famille sur l’île des Caraïbes célèbre pour son sable blanc et son océan bleu cristallin.

© GrosbyGroupLauren Sanchez exhibe sa grande silhouette sur un yacht à Saint-Barth

Jeff Bezos, le deuxième milliardaire à voler dans l’espace dans son propre vaisseau spatial (Blue Origin), semble avoir fait de l’exercice et prendre soin de lui. Pendant ses jours de congé, on pouvait le voir nager et se prélasser sur le yacht vêtu d’un maillot de bain à fleurs rouge et rose.

Lauren semblait s’amuser et était en mode partage en publiant diverses photos et histoires sur Instagram. Dans l’un d’eux, le journaliste latina a écrit « Rien de mieux que ça ». Il a également posté une série de photos avec la légende : « Clôturer la semaine de vacances et se préparer pour la nouvelle année. Je suis tellement reconnaissante pour tout l’amour qui m’entoure chaque jour. Mon partenaire, ma famille et mes amis. Je vous aime tous très fort et je vous suis reconnaissant pour votre amour et votre soutien. Que 2022 vienne ».