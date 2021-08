Lauren Sanchez organise une fête pour Jeff Bezos pour célébrer son retour de l’espace .

7 août 2021 / Publié par : Natasha

Lauren Sanchez, l’hybride envoûtant humain-silicone et l’accompagnement grésillant (résistant à la chaleur jusqu’à 500F) transformé en entrée de milliardaire Jeff Bezos, célèbre ses plus grandes photos de bites jamais prises en l’absence de chantage. Comme nous le savons tous, puisqu’il nous a été claqué au visage plus de fois que Ron Jérémy ému pour une pipe, Jeff Bezos est devenu le deuxième milliardaire dans l’espace après qu’une fusée géante l’ait transporté au-delà de la ligne Kármán le mois dernier. Et selon Gens, la fiancée potentielle de Jeff, Lauren, a été occupée à se rendre au Party Store pour ramasser des packs de banderoles et des gobelets et assiettes en papier sur le thème de Star Trek, depuis que l’expédition de sa commande Amazon a encore été gâchée et ils envoyé chaque article dans des boîtes séparées, toutes soumises à leurs propres retards. Copines de milliardaires : elles sont comme nous !

Au cours de la conférence de presse d’après-vol, Jeff a plaisanté : « Notre famille était heureuse de nous voir. C’est bon signe. Et Lauren souligne ce point en lui lançant cette petite soirée masquée pour qu’il se sente le bienvenu sur Terre et qu’on lui rappelle qu’il est, en fait, la plus grosse bite de sa vie. via Personnes :

La petite amie du milliardaire amazonien prévoit une fête en son honneur deux semaines après son vol dans l’espace et son retour sur Terre, a déclaré une source à PEOPLE. “Lauren organise une fête pour célébrer le récent lancement de fusée de Jeff”, a déclaré l’initié. “Ceux qui viennent sont la famille et les amis proches (le frère de Jeff était également sur la fusée), y compris tous les enfants du couple.” (Bezos a trois fils et une fille avec son ex-femme MacKenzie Scott, tandis que Sanchez a un fils avec l’ancienne star de la NFL Tony Gonzalez et un fils et sa fille avec l’agent Patrick Whitesell.) Alors que les inquiétudes grandissent au sujet de la variante Delta à propagation rapide de COVID-19, la source dit que les « protocoles de sécurité sont suivis ». “Tout le monde doit présenter une preuve de vaccination, et le rassemblement se tiendra à l’extérieur”, ajoute l’initié.

La page six ajoute :

La fête du fondateur d’Amazon, 57 ans, aura un thème “Out of This World”, et ses invités devront s’habiller pour impressionner. La fête a lieu en Californie, et on nous dit qu’elle célébrera le voyage de 10 minutes du milliardaire dans l’espace le mois dernier aux côtés de son jeune frère, Mark.

Cependant, tout le monde ne célèbre pas le retour de Jeff de l’espace suborbital brut. Vous faites peut-être partie des plus de 165 000 personnes boudeuses qui ont signé une pétition pour qu’il reste là-bas en permanence. Et mon propre cul blasé est à peu près certain que même Lauren a cliqué furtivement sur Change.org et a inscrit « Sauren Lanchez » sur la pétition juste pour voir ce qui se passerait après que Jeff ait insisté pour la 256 947e fois qu’elle se frotte lentement et sensuellement un entier tube de crème SPF Subscribe & Save sur sa tête tout en récitant à bout de souffle “Le petit moteur qui pourrait” dans un costume de bonne salope avant de se lancer dans son aventure spatiale.

Les pétitionnaires, bien sûr, préféreraient qu’il reste là-haut pour coloniser Neptune avec son ADN éclaté alors qu’il jizz furieusement de nouvelles formes de vie tandis que la première Alexa dans l’espace lui demande ce qu’il porte et il aboie « Qui est ton papa ? “

Photos: Wenn.com