Laurence Fishburne confirme le retour de John Wick avec des éloges pour le script

Puis John Wick: Chapitre 3 – Parabellum a fait le tour, et en guise de punition pour avoir aidé John, The High Table a décrété que le Bowery King démissionne de son poste de direction. Il a refusé, ce qui lui a valu d’être sabré à sept reprises par l’assassin de la table haute Zero, mais cela ne l’a pas retiré définitivement du jeu. À la fin de Parabellum, John blessé a été livré à Bowery King dans sa nouvelle base souterraine, et il a demandé à John si, comme lui, il était en colère contre la table haute, et le personnage de Keanu Reeves a répondu par l’affirmative.