Laurence Fox demande le drapeau de l’Union devant les écoles de Londres alors que la candidature du maire est lancée | UK | Nouvelles

L’ancienne star de Lewis a prononcé un discours devant la statue de Winston Churchill sur la place du Parlement alors qu’il commençait sa tentative de renverser Sadiq Khan. Il s’est fortement concentré sur la fin des restrictions actuelles sur les coronavirus et sur le fait de ne pas exiger que les masques soient obligatoires.

M. Fox a également promis d’introduire une police «à la New York» et de rendre les transports publics gratuits pendant six mois pour aider à relancer l’économie.

Il a déclaré: «Il n’y a aucune raison pour laquelle nous avons été maintenus en lock-out.

«Au lieu de nous faire confiance pour vivre nos vies, le gouvernement flirte maintenant avec des idées encore plus autoritaires, les idées très fascistes contre lesquelles Winston Churchill était opposé, et toute une génération de Britanniques se sont battus et sont morts pour.

«Londres sera une ville sans passeport Covid.

«Il n’y aura pas de mandat de masque à Londres. Les enfants n’auront pas à porter de masques à l’école.

«Londres a le choix. Vous pouvez voter pour l’un des candidats au lock-out, ou vous pouvez voter pour la liberté, pour récupérer votre ville.

«Londres ouvrira pleinement, définitivement et définitivement le 6 mai.»

Le maire de Londres n’a pas le pouvoir de mettre fin au verrouillage de la ville, mais un porte-parole de M. Fox a déclaré que s’il était élu, le Premier ministre «n’aurait d’autre choix que de se plier à la volonté du peuple».

Le candidat a affirmé: «Il y aura un transport gratuit pendant six mois.

«Un coup de main pour vous remettre au travail et vous divertir, et un coup de main pour les cafés, les pubs, les magasins et toute l’entreprise de Londres.

«Je construirai 250 000 maisons, un audit complet de la ceinture de verdure aura lieu avec notre précieux paysage préservé pour l’éternité et la garrigue peu attrayante transformée en logements magnifiques et abordables.

«Je retirerai la politique du maintien de l’ordre. La petite délinquance sera résolue dans une stratégie policière à la New York pour rappeler aux criminels endurcis que Londres sera un environnement plus hostile pour eux.

M. Fox a également promis de veiller à ce qu’un Union Jack soit transporté à l’extérieur de chaque école de Londres.

Il y a eu une controverse le mois dernier lorsque la Pimlico Academy a annoncé qu’elle retirait son drapeau à la suite des protestations des étudiants.

L’école a également accepté de modifier sa politique de coiffure, que les manifestants ont qualifiée de raciste, et de revoir le programme.

Auparavant, les coupes de cheveux qui «bloquaient la vue des gens» et les hijabs «trop colorés» avaient été interdits.

Cette décision a été fermement condamnée par Bob Blackman, député conservateur de Harrow East.

Il a commenté: «Il est totalement inacceptable d’avoir une position dans laquelle le drapeau de notre pays n’est pas autorisé à voler au-dessus des bâtiments publics.»