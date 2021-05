Laurence Fox perd un dépôt de 10000 £ lors de la candidature du maire de Londres

Le candidat du Parti de la Réclamation a recueilli 47 634 voix, terminant à la sixième place.

Les candidats doivent obtenir cinq pour cent des votes de première préférence pour récupérer l’argent.

La candidate de la Lib Dem, Luisa Porritt, a également perdu son acompte après avoir obtenu seulement 4,4% des voix.

L’argent – susceptible de totaliser 160 000 £ ou 170 000 £ – sera conservé par les London Elects et utilisé pour compenser les coûts de l’organisation des futures élections.

Après sa défaite, l’acteur et militant «anti-réveil» a tweeté: «Merci beaucoup aux 47 634 d’entre vous qui ont voté pour moi. Je suis profondément ému. Dormez bien».

M. Khan a recueilli 1 206 034 votes, contre 977 601 pour son challenger conservateur.

Sadiq Khan remporte le deuxième mandat / PA

Cela a donné à M. Khan une majorité de 228 433, la deuxième plus élevée jamais enregistrée.

Il détient le record du plus grand nombre de votes (1310143) et la plus grande majorité gagnante (315 529) depuis sa victoire inaugurale en 2016 contre le candidat conservateur Zac Goldsmith.

M. Khan servira encore trois ans. Le mandat normal de quatre ans a été raccourci après le report des élections d’un an en raison de la pandémie.

Suite à sa victoire, M. Khan a déclaré: «Je tiens à vous remercier du fond du cœur.

«Je suis profondément touché par la confiance que les Londoniens ont placée en moi pour continuer à diriger la plus grande ville du monde.

«Je promets de tendre chaque nerf, d’aider à construire un avenir meilleur et plus brillant pour Londres, après les jours sombres de la pandémie et de créer une ville plus verte, plus juste et plus sûre pour tous les Londoniens, afin d’obtenir les opportunités dont ils ont besoin pour réaliser leur potentiel.

“Je suis fier d’avoir remporté un mandat écrasant aujourd’hui.”