Laurenne/Louhimo Feat. Battle Beast et Smackbound Singers : le clip de “The Reckoning”

Frontières Musique Srl a annoncé la sortie du premier album de l’un de ses nouveaux projets les plus excitants, une collaboration entre de puissants chanteurs finlandais Noora Louhimo (BÊTE DE COMBAT) et Netta Laurenne (SMACKBOUND), sous la bannière LAURENNE/LOUHIMO. “Le Jugement” sortira le 9 juillet sur CD/LP/digital. Aujourd’hui, les fans peuvent avoir un autre avant-goût de l’album avec un deuxième single et un clip, “Le Jugement”.

Laurenne dit : “Avec cet album, je voulais capturer l’essence du heavy metal classique et du hard rock et le combiner avec de superbes mélodies et paroles qui ont de la valeur. Il était clair dès le début, ayant deux voix fortes sur l’album, que cet album allait être plein de pouvoir, d’énergie, d’attitude et d’émotion. Je l’ai imaginé en train de botter le cul avec amour de tout le monde, le mien inclus, et je pense que c’est exactement cela. Cela nous pousse à faire mieux et à évoluer, tout en ayant une grande empathie envers les luttes nous sommes tous confrontés en tant qu’humains.”

Ajoute Louhimo: “Mon inspiration était définitivement l’idée de responsabiliser et les chansons donnant un sentiment de force et de sensibilité. Et nous interprétant les chansons de nos cœurs et âmes avec toute la force, ne laissant aucun doute sur notre passion en tant que chanteurs et artistes.”

Serafino Pérugin, Frontières président/directeur de A&R, a déclaré : « Je crois Netta est un artiste vraiment doué et talentueux, et c’est l’un des rares disques d’ailleurs SMACKBOUND que nous allons commencer une coopération créative et artistique fructueuse avec elle. Pour la jumeler avec Noora, qui épate littéralement tout le monde avec sa voix fracassante non seulement dans son groupe principal BÊTE DE BATAILLE, mais aussi sur CHUTE LIBRE DE MAGNUS KARLSSON et GUÉRISON DU COEUR records, est incroyablement excitant et un honneur.”

Après Pérugin approché Netta sur la possibilité de quelques nouveaux projets pour le label, dont un album de duos, Netta réalisé que c’était l’occasion parfaite de réaliser son idée d’un album collaboratif avec Noora. Et maintenant, ces deux chanteurs incroyables ont concocté un album de métal mélodique d’assaut.

Liste des pistes :

01. Il est temps de tuer la nuit



02. Le compte



03. langue de saleté



04. Frappant comme un tonnerre



05. chienne feu



06. Ouragan Amour



07. Au mur



08. Le baiser de la vipère



09. Traverser le feu



dix. Danseurs de vérité



