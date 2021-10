Laurent Blanc regrette de ne pas avoir signé plus tôt pour Manchester United – Man United News And Transfer News

L’ancien défenseur de Manchester United, Laurent Blanc, a exprimé son regret de ne pas avoir signé pour l’équipe d’Old Trafford plus tôt dans sa carrière de joueur.

L’arrière central a connu une carrière extrêmement illustre, ayant exercé son métier pour certains des plus grands clubs du monde dans les années 80, 90 et au début des années 2000.

Avant d’arriver à Manchester, Blanc avait déjà accumulé une armoire à trophées empilée qui comprenait la Coupe du monde, les Championnats d’Europe, la Coupe des vainqueurs de coupe et le titre de Ligue 1, entre autres.

Ses deux années à United ont apporté un nouveau succès, car il a aidé le club à retrouver le titre de Premier League en 2003 avant de prendre sa retraite, après avoir fait 75 apparitions pour le club.

Dans une interview avec le média espagnol Panenka, Blanc a déclaré ce qui suit à propos de son séjour en Angleterre :

« J’avais 36 ans quand je suis arrivé à Manchester, et j’avais une carrière plus que terminée, mais le plus drôle, c’est que quand je suis arrivé à Barcelone, Sir Alex Ferguson m’a appelé. Il m’a demandé de signer pour United, mais je n’ai pas pu y aller, j’avais déjà signé avec le Barça.

« Cinq ans plus tard, il est revenu me chercher et m’a convaincu. Il m’a dit : ‘Je veux que tu travailles avec plus pendant au moins un an.’

« J’ai de très jeunes défenseurs, comme les frères Neville, Rio Ferdinand, West Brown… et vous avez beaucoup d’expérience. C’était incroyable, et maintenant je regrette de ne pas être allé en Angleterre plus tôt.

Blanc avait déjà signé pour Barcelone lorsque Sir Alex Ferguson a tenté de l’amener pour la première fois à Manchester en 1996.

Il profitera ensuite de nouveaux séjours chez les géants français et italiens Marseille et l’Inter Milan avant de finalement signer pour Sir Alex en août 2001.

Depuis sa retraite, Blanc a connu une carrière tout aussi réussie dans la gestion, remportant les honneurs de la ligue et de la coupe avec Bordeaux et le PSG.

Pris en sandwich entre les deux, deux années quelque peu décevantes à la tête de l’équipe nationale française, il se retrouve maintenant au Qatar à la tête d’Al-Rayyan.