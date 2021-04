Laurentiu Reghecampf et Al Ahli Jeddah ont tous deux beaucoup à prouver

L’appréhension fait suite aux discussions sur l’embauche de Laurentiu Reghecampf par Al Ahli Jeddah.

Pas, bien sûr, du côté roumain. Un travail plus astucieux de l’agent / épouse exceptionnellement connecté Anamaria Prodan a au pire décroché un contrat lucratif «jusqu’à la fin de la saison», au mieux une autre vitrine pour exposer une valeur durable au King Abdullah Sports City ou au-delà.

Le joueur de 45 ans n’est pas très estimé aux Emirats Arabes Unis Al Wasl et Al Wahda (bien qu’ils les aient menés à la Coupe du Golfe Arabique 2017/18, plus les Super Coupes du Golfe Arabique 2017 et 2018). L’antipathie des supporters d’Al Hilal qui ont été finalistes à la Coupe du Prince héritier saoudien 2014/15 – un match contre les futurs employeurs qui serait son dernier – et la Ligue des champions de l’AFC 2014 a en outre contribué à alimenter une vague de réaction négative de la part des partisans d’Ahli sur les réseaux sociaux, tel que rapporté par Al Madina.

Il est maintenant essentiel que les questions de recherche soient posées par Ahli, quelle que soit la valeur réelle de Reghecampf. Seul cela peut mettre un terme à une frénésie d’embauche douteuse.

Comment l’une des équipes les mieux soutenues d’Asie s’est-elle retrouvée dans un scénario où la belle réputation de Vladan Milojevic acquise à l’étoile rouge de Belgrade ne pouvait pas l’empêcher de devenir le 24 mars le cinquième entraîneur-chef permanent du club depuis février 2019? Une analyse appropriée d’une situation aussi dangereuse doit aller au-delà des bases d’une séquence de cinq défaites consécutives en Ligue professionnelle saoudienne et déterminer pourquoi cela s’est produit.

Un bon point de départ est le fait que le Serbe a été leur premier tacticien à durer plus d’un an depuis Christian Gross de juillet 2014 à juin 2016. Le séjour de Milojevic a également été indiscutablement prolongé par l’arrêt de cinq mois de l’année dernière en raison du coronavirus.

Le recrutement varié d’Ahli les a vus deux fois revenir à Gross, avec des rendements décroissants. Apportez des Sud-Américains d’approches tactiques contrastées avec Jorge Fossati et Pablo Guede, limogé la légende ukrainienne Sergiy Rebrov au cours d’une saison à partir de laquelle une deuxième place a finalement été obtenue, ainsi que de brèves alliances avec l’ex-suprême de Persépolis Branko Ivankovic et le Portugais Jose Gomes.

Le torrent d’objectifs de la superstar syrienne Omar Al Somah depuis 2014 avait contribué à atténuer l’impact de cette approche erratique. C’est jusqu’à ce que des problèmes de blessures persistants réduisent son retour de but dans la SPL à 10 frappes en 21 matches cette saison, confortablement le pire ratio de son temps dans le Royaume pour le joueur de 32 ans.

Ahli espère que Reghecampf pourra inspirer une équipe sans aucun doute talentueuse à passer des phases de groupes de l’ACL 2021 et à se qualifier pour 2022 à partir de la septième place du classement national.

Ce qu’ils font ensuite est de la plus haute importance. Soit donner au Reghecampf maintenant éprouvé une grande partie de 2021/22 à construire, soit permettre la même chose pour un successeur soigneusement sélectionné.

S’ils ne le font pas, ce cycle incessant continuera à éloigner Ahli d’un succès durable.

