Laureus 2021: Tous les prix Laureus

05/06/2021

Activé à 21:01 CEST

Séville accueille aujourd’hui la cérémonie virtuelle de remise des Laureus Awards au cours de laquelle Rafael Nadal a remporté le prix du meilleur athlète masculin, tandis que Naomi osaka il a fallu la reconnaissance dans la catégorie féminine.

Le jury a reconnu dans ce gala dirigé par l’actrice Paz Vega, la grande saison du joueur de tennis des Baléares, après avoir remporté son treizième Open de France en 2020, le vingtième Grand Chelem de sa carrière. Nadal, qui avait déjà remporté le prix en 2011, a partagé à cette occasion la candidature avec d’autres poids lourds du monde du sport tels que Lewis Hamilton, Joshua Cheptegei, Armand Duplantis, James Lebron Oui Robert Lewandowski.

Afin de Naomi osaka C’était son premier Laureus Award, obtenu grâce aux mérites sportifs accumulés par la joueuse de tennis japonaise en 2020, dans lequel, à l’âge de 22 ans, elle a remporté son deuxième United States Open, le troisième titre du Grand Chelem de sa carrière, et est actuellement situé en deuxième position du classement mondial.

La Laureus Academy of World Sports a également décerné dans cette édition une reconnaissance spéciale pour leur engagement social, en faveur de l’égalité et contre le racisme, envers les Britanniques. Lewis Hamilton, actuel champion du monde de Formule 1. Le pilote Mercedes a déjà partagé en 2020 le prix du meilleur athlète de l’année avec Leo Messi.

“Merci à Laureus pour ce prix incroyable. L’année écoulée a été incroyablement difficile pour beaucoup, mais cela a également été encourageant de voir le pouvoir de nos voix communes”, a-t-il commenté. Hamilton dans les déclarations proposées par l’organisation.

Quant à la meilleure équipe, le prix est allé au Bayern Munich, champion de la dernière édition de la Ligue des champions. Mohamed Salah a reçu le prix Inspiration, non seulement pour avoir guidé Liverpool vers le titre de champion, mais aussi pour avoir aidé sa ville natale avec des dons pour construire un hôpital et une école, entre autres. “Je suis très fier d’avoir été choisi par Laureus pour ce prix. 2020 a été une année très difficile. Nous devons apprendre de cette expérience, nous soutenir les uns les autres et faire tout ce que nous pouvons pour regarder vers l’avenir”, a admis l’Egyptien.

Le cavalier canadien Max perroquetPour sa part, il a remporté le prix du meilleur retour, revenant à la compétition après avoir vaincu le lymphome de Hodgkin, puis remportant le big air Xgames de snowboard à Oslo.