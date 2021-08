Lauri Markkanen à propos de son passage aux Cleveland Cavaliers : “Je suis très excité et anxieux”

in

Lauri Markkanen a atteint Les Cavaliers de Cleveland avec tout le désir du monde. Le joueur finlandais, qui a été transféré à la franchise Ohio des Chicago Bulls dans le cadre d’un accord à trois, l’a laissé entendre dans ses premières déclarations depuis la signature :

“Je pense que j’ai une très bonne opportunité de pouvoir redevenir le joueur que j’ai montré lors de ma première année, et à partir de là de continuer à m’améliorer. Je suis très heureux pour le transfert. Je me sens très motivé et impatient de commencer Je remercie toutes les personnes qui ont participé à cela pour que cela se produise », a déclaré Markkanen.