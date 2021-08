Lauri Markkanen est coincé dans les limbes des agences libres de la NBA

Lauri Markkanen semblait se diriger vers un contrat maximum il y a seulement quelques années. Maintenant, l’attaquant des Chicago Bulls et ancien choix n ° 7 au repêchage de la NBA 2017 reste l’un des rares vétérans non signés de la ligue plus d’une semaine après le début de l’agence libre.

Markkanen a été considéré comme un talent alléchant en raison de sa capacité de tir à trois points en tant que 7 pieds. Bien que cela ressemble en théorie à un joueur utile de la NBA, le jeu de Markkanen ne s’est jamais pleinement concrétisé au cours de ses quatre premières années à Chicago. Alors que les Bulls ont remplacé le front office qui l’avait repêché tout en prenant des mesures audacieuses pour remodeler la liste cet été, Markkanen est soudainement dans une situation difficile: il est l’un des rares agents libres de premier plan à rester sur un marché avec pratiquement aucun espace de plafond salarial disponible. autour de la ligue.

Markkanen a déclaré publiquement qu’il était prêt à quitter Chicago. Il ne semble pas faire partie des plans à long terme des Bulls, mais l’équipe a également tout l’influence parce qu’il est un agent libre restreint. Alors que les Bulls auraient demandé un choix au premier tour dans tout accord de signature et d’échange, Markkanen languit soudainement sur le marché libre sans fin immédiate en vue.

Comment Lauri Markkanen est tombé en disgrâce à Chicago

Les Bulls ont acquis les droits de Markkanen lorsque son ancien front office, dirigé par John Paxson et Gar Forman, a échangé le garde vedette Jimmy Butler aux Minnesota Timberwolves avec deux saisons restantes sur son contrat lors du repêchage de 2017. L’ancien entraîneur de Butler à Chicago, Tom Thibodeau, a complété un échange qui a envoyé le choix n ° 7, Zach LaVine, et Kris Dunn pour Butler et le choix n ° 16.

La première saison de Markkanen avec les Bulls était prometteuse. Il a récolté en moyenne 15,2 points par match avec 36,2% de tirs à trois points. Les Bulls ont été terribles, terminant la saison 27-55 alors que LaVine a passé la première moitié de l’année à se remettre d’une opération au genou, mais Markkanen ressemblait légitimement à une pièce maîtresse.

Le problème était qu’au cours des trois années suivantes, Markkanen ne s’était pas vraiment amélioré. Les Bulls non plus.

Markkanen a rarement montré la capacité de créer son propre look offensif, un problème qui est devenu encore plus exacerbé dans une équipe des Bulls sans meneur fiable. Le pourcentage de paniers de Markkanen qui ont obtenu des passes décisives est passé de 68% à 73% à 85%. Dans une équipe qui manquait d’un animateur doué pour lui faire des tirs faciles, Markkanen se sentait souvent comme un tireur unidimensionnel qui n’était pas très doué pour le tir.

Le reste du jeu de Markannen a continué à laisser beaucoup à désirer. Il a récolté en moyenne moins de deux passes décisives, moins d’un vol et moins d’un bloc toutes les 36 minutes. Pour ses quatre premières années à Chicago, il a enregistré 301 revirements pour 273 passes décisives.

Quelle que soit la gravité du score que Markkanen possédait, elle n’était pas utilisée pour améliorer ses coéquipiers. Défensivement, il n’offrait pas assez de protection de jante pour jouer au centre, et il n’était pas assez rapide pour s’en tenir aux quatre pattes new-age sur le périmètre. Ses chiffres de rebond étaient décents, mais largement sans intérêt.

Au cours des quatre premières saisons de Markkanen à Chicago, les Bulls ont enregistré le pire record de la NBA.

Les Bulls réorganiseraient le front office avant la dernière année de l’année recrue de Markkanen. Le nouveau front office, dirigé par Arturas Karnisovas et Marc Eversley, aurait offert à Markkanen une prolongation estimée à environ 15 millions de dollars par an avant le début de la saison. Les deux équipes auraient été séparées d’environ 4 millions de dollars par saison.

Markkanen continuerait à publier certains des meilleurs chiffres de sa carrière au cours de sa quatrième saison – atteignant finalement plus de 40% de ses trois pour la première fois – mais il était clair que la direction des Bulls n’allait pas attendre un nouvel accord avant de remanier la liste.

Comment le marché des agents libres s’est tari sur Markkanen

Les Bulls se sont lancés dans une intersaison chargée dès l’ouverture de l’agence libre malgré le dépassement du plafond salarial. Chicago a conclu un accord de signature et d’échange avec les Pélicans pour Lonzo Ball (et lui a donné un contrat de 85 millions de dollars sur quatre ans), a signé Alex Caruso à l’exception de niveau intermédiaire et a complété un autre accord de signature et d’échange avec les Spurs. pour DeMar DeRozan en acceptant un contrat de 85 millions de dollars sur trois ans.

Il y avait un rapport selon lequel San Antonio était intéressé à reprendre Markkanen dans la signature et l’échange DeRozan, mais selon Brian Windhorst d’ESPN, les Spurs n’étaient pas disposés à donner à Markkanen le contrat qu’il recherchait. Les Bulls ont envoyé Thad Young et un choix de premier tour protégé en 2025 à la place.

Cela a suivi un rapport de Kristian Winfield selon lequel Markkanen cherchait plus d’argent que les équipes n’étaient prêtes à en donner.

Lauri Markkanen et Kelly Oubre Jr ont demandé trop d’argent en agence libre sans le curriculum vitae pour le soutenir, vient de me dire une source de la ligue. Le marché s’est considérablement refroidi sur les deux avec la plupart des équipes à court d’argent. Mavs (15 millions de dollars) et Hornets (14,5 millions de dollars) parmi les équipes avec un espace limité. – Kristian Winfield (@Krisplashed) 4 août 2021

Les Hornets continueraient à signer Kelly Oubre avec leur espace de plafond restant au lieu de Markkanen. À ce stade, si Markkanen veut rejoindre une nouvelle équipe, il faudra la coopération de plusieurs équipes pour y parvenir.

À quoi ressemble le marché des agents libres de Markkanen maintenant?

Markkanen a accordé une interview à un journaliste finlandais la semaine dernière et a déclaré qu’il était prêt à quitter Chicago.

« Nous avons des offres de plusieurs équipes différentes. Je veux un nouveau départ pour ma carrière NBA ailleurs. Espérons que les choses s’arrangeront rapidement avec les Bulls.

Malgré les désirs de Markkanen, il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles cela va être compliqué. D’une part, il y a un manque d’espace de plafond autour de la ligue. Il ne semble pas non plus avoir de prétendants sérieux. Les Bulls contrôlent toujours ses droits en tant qu’agent libre restreint, avec la possibilité de correspondre à n’importe quelle offre. Selon l’initié Jake Fischer de Bleacher Report, les Bulls veulent acquérir un choix de premier tour dans tout accord de signature et d’échange avec Markkanen pour un autre accord, et Chicago exhorte les prétendants potentiels à trouver une troisième équipe dans l’accord afin qu’ils gagnent ‘ Je n’ai pas à reprendre de salaire.

Dans un monde parfait, les Bulls établiraient un échange à trois équipes qui enverrait Markkanen à une nouvelle équipe tout en récupérant un premier tour pour reconstituer les trois choix de premier tour que l’équipe a perdus en acquérant Nikola Vucevic et DeMar DeRozan. Markkanen obtiendrait le nouveau départ et le nouveau contrat qu’il recherche. Les pélicans, les non-conformistes, les loups-de-bois et les frelons pourraient tous être des destinations possibles dans une enseigne et un commerce.

Voici les dernières informations sur l’intérêt de Dallas de l’initié Marc Stein :

La signature et le commerce via TPE sont la voie la plus réalisable de Dallas vers un accord, car Chicago n’aurait à reprendre aucun salaire. Mais Markkanen cherche un accord plus riche que les Mavs ne peuvent offrir de cette façon et peut gagner 9 millions de dollars simplement en jouant la saison prochaine en tant que Bull et en devenant un FA sans restriction. https://t.co/zjHTfpSEW7 – Marc Stein (@TheSteinLine) 10 août 2021

Il est également possible que Markkanen revienne à Chicago avec l’offre de qualification d’un an. Cela donnerait à Markkanen la possibilité de devenir un agent libre sans restriction l’été prochain, tandis que les Bulls pourraient le garder comme joueur de banc pour une équipe qui essaie de gagner cette saison. Alors que la défense fragile de Markannen fait de lui un mauvais ajustement en tant qu’attaquant de puissance à côté de Vucevic ou en tant que centre à côté de DeRozan, les Bulls ne verraient probablement pas d’inconvénient à avoir un autre tireur avant dans la rotation.

La situation de Markkanen finira par être résolue, mais elle pourrait continuer à s’éterniser alors que la ligue porte désormais son attention sur le marché commercial. A seulement 24 ans, Markkanen a certainement encore une chance de se tailler une carrière longue et lucrative en NBA, surtout s’il rejoint une équipe avec un meneur de jeu de haut niveau.

Un nouveau départ est la meilleure chose pour les deux parties. On verra ce qu’il faut pour y arriver.