Lauri Markkanen se dirige vers les Cavaliers et Emoni Bates s’engage à Memphis

En haut, Verno et KOC discutent de l’équipe empilée que l’Université de Memphis a constituée pour la saison à venir avec Emoni Bates (0:30), puis réagissent à la nouvelle de dernière minute selon laquelle Lauri Markkanen a finalement été traitée dans un échange à trois équipes. aux Cavaliers, envoyant Larry Nance Jr. aux Blazers et Derrick Jones Jr. plus des actifs de repêchage aux Bulls (9:10). Ensuite, nous entrons dans les questions des auditeurs, en commençant par un couple sur l’ascension des Hornets et LaMelo Ball (13h50), le déclin des Mavericks et Kristaps Porzingis (22h05), et bien plus encore !

Hôtes : Chris Vernon et Kevin O’Connor

Producteur associé : Sasha Ashall

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple