Laurieann Gibson développe la série de compétitions « ICON »

De Nicki Minaj et Megan toi étalon à Lady Gaga, Laurieann Gibson sait une chose ou deux sur la culture des icônes pop. La réalisatrice, chorégraphe et « faiseuse d’étoiles » nominée aux Emmy est prête à apporter son expertise à la toute nouvelle compétition série, ICNE.

Gibson est en partenariat avec Contenu Catalina, une société de Sky Studios, dans le développement d’ICON, qui est décrit comme « une série de concours de talents arqués dans le but de découvrir et de cultiver la prochaine icône pop mondiale ». Avec Gibson non seulement en tant que producteur exécutif mais en tant que juge principal de la série, l’émission proposera « un nouveau format d’émission de compétition ».

(Photo : Nathan James)



« Avec l’aide de divers juges célèbres, Gibson sélectionnera 11 artistes pour participer à un camp de développement d’artistes ardu et transformateur de 11 semaines pour défier et élever leur talent artistique en tant que chanteur, danseur et artiste dynamique », indique le communiqué de presse. «Les téléspectateurs auront une vue intime du sang, de la sueur et des larmes derrière la méthodologie éprouvée de création de stars de Laurieann. Au point culminant de sa formation intensive, une seule transcendera les autres pour recevoir un contrat de développement très convoité. »

Gibson, bien sûr, n’est pas étranger au monde de l’achèvement de la télé-réalité. L’artiste accompli a travaillé sur des émissions à succès comme So You Think You Can Dance, Making the Band, Dance Moms et Beyond the Spotlight. Avec cette série, cependant, les téléspectateurs auront une place de premier plan dans son processus de recherche et de développement de certaines des plus grandes stars du monde.

Les juges de casting (LR) chanteur Joe, chorégraphe Laurie-Ann Gibson et producteur Brian Cox posent avant les auditions ouvertes pour « Making the Band 4 » au club BLVD dans le Lower East Side le 6 février 2007 à New York. (Photo de Donna Ward/.)

« Le développement de l’artiste est l’élément clé de l’évolution de l’industrie de la musique aujourd’hui et de la trajectoire d’un artiste d’enregistrement », a-t-elle expliqué dans un communiqué. « Sans le développement de l’artiste, il n’y a pas de durabilité et de longévité pour l’artiste, sa vision, le processus et la musique. Les vraies icônes sont construites dans le processus, et ma méthodologie est ce processus. Les chanteurs sont nés, mais sont-ils construits pour être une ICNE ? »

Jeff Collins, président de Catalina Content, a également partagé une déclaration concernant la série.

« ICÔNE se démarque du format de compétition traditionnel qui recherche le prochain meilleur chanteur ; tous nos interprètes auront déjà un talent vocal digne de récompenses, cependant, ils ont besoin de conseils en ce qui concerne le polissage et la présence pour conquérir et captiver l’attention mondiale. L’étendue de l’expérience de Laurieann associée à ses antécédents pour créer légende après légende est sans égal. C’est enivrant de la voir inspirer un tel talent artistique », a déclaré Collins.

